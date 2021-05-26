الامارات | «الكتاب الصوتي».. قصص مستوحاة من واقع القضايا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الكتاب الصوتي».. قصص مستوحاة من واقع القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 29 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية، ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ودعم الاستقرار.

وأكد وكيل دائرة القضاء - أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، حرص الدائرة خلال مشاركاتها المتواصلة في معرض أبوظبي للكتاب، على تنويع الأنشطة والفعاليات المقدمة لجمهور الزائرين، لتحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة بتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ المعرفة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتتضمن مشاركة الدائرة في المعرض لهذا العام التعريف بخدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، والذي يهدف إلى رصد الظواهر والسلوكيات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، إضافة إلى إطلاق «الكتاب الصوتي»، الذي يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية للقصص التوعوية المستوحاة من واقع القضايا، ضمن كتيب «قصص وعبر»، وإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية، ولغة الإشارة لأصحاب الهمم.

• «الدائرة» تعرض مجموعة من الكتب المتخصصة.

• مسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال طوال أيام المعرض.

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