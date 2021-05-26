الامارات | أطفال يصنعون آلاتهم الكهربائية بأدوات بسيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يصنعون آلاتهم الكهربائية بأدوات بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأدوات بسيطة، والكثير من الأفكار والمخططات ذات الألوان والتفاصيل الواضحة، باشر أطفال في من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بصناعة آلاتهم الكهربائية ذات الدوائر الصغيرة المغلقة، معتمدين على حزمة من الأسلاك، وأدوات الربط، والمحركات البدائية، التي خوّلتهم ابتكار آلات متحركة بأدوات قليلة.

وما إن بدأ المدرب بتقديم الشروحات الخاصة بتصميم الآلات، حتى انطلق الصغار بتفكيك الأجزاء وتركيبها بشكل متجانس، ليطبقوا الإرشادات بدقة، ويولفوا القطع الخشبية كلّ واحدة في مكانها الصحيح دون أي خطأ، في مشهد تحوّلت فيه القاعة إلى معمل هندسة كهربائية متطور.

واستطاع المشاركون خلال الورشة أن يتعرفوا إلى الأسس الأوليّة لصناعة الآلات ذات الدوائر الكهربائية المغلقة، التي تعتمد على توصيلات مباشرة، مع محرّك ومصدر طاقة بسيط، بما يعتبر خطوة أولى لصناعة أضخم الآلات التي تعتمد على التقنيات ذاتها في آلية عملها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news