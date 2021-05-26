الامارات | «الناشرين الإماراتيين» تطلق برنامجاً متخصصاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشرين الإماراتيين» تطلق برنامجاً متخصصاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية الناشرين الإماراتيين «برنامج تدريب الناشرين»، الذي يعد أحدث مشاريعها الرامية للنهوض بالقطاع، ويعنى بتقديم حزمة متكاملة من ورش العمل التدريبية للمهتمين بصناعة النشر، والعاملين فيه محلياً وإقليمياً.

وتهدف الجمعية من خلال البرنامج إلى أن يكون الوجهة المحلية والعربية الأولى من نوعها التي تخدم إنتاج كتبٍ ذات مضامين وجودة عالية، إذ ستقدم حزمة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في حقول الكتابة والنشر والتوزيع والتحرير والطباعة والتسويق وغيرها، بما يرسّخ أفضل الممارسات المتعلقة بالنشر المحلي والعربي، ويوفّر أفضل مستويات التدريب التي تسمح بتبادل أكبر للخبرات والمعارف وتدفع نحو الارتقاء بهذه الصناعة الإبداعية.

وكشفت الجمعية عن البرنامج الجديد خلال الاجتماع الثاني في 2021 لمجلس إدارة الجمعية الجديد الذي عُقد خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث ناقشت العديد من الموضوعات.

ويتسنى للراغبين في التسجيل في الدورات التي يقدمها البرنامج عبر الدخول إلى موقع الجمعية الرسمي عبر الإنترنت www.epa.org.ae والاطلاع على الشروط واللوائح الخاصة للاستفادة من برنامج الورش التي تقدمها.

من جهته، قال رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين علي عبيد بن حاتم: «يتماشى إطلاق البرنامج مع رؤية الجمعية الرامية إلى النهوض بصناعة النشر في دولة الإمارات والعالم العربي وتعزيز استدامتها، من خلال تزويد جميع أصحاب المصلحة عبر سلسلة التوريد، بالمعارف والمهارات والأدوات الأساسية التي تمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال».

وأضاف: «نلتزم من خلال البرنامج بتقديم خدمات تدريب عالية الجودة بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين، كما يعمل على ترسيخ أفضل الممارسات من أجل تأسيس أجيال واعية ومبتكرة في مجال النشر».

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