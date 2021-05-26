الامارات | صحة.. فوائد زيت شجرة الشاي.. صحية وجمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. فوائد زيت شجرة الشاي.. صحية وجمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Elle»، المعنية بالصحة والجمال، أن زيت شجرة الشاي يتمتع بفوائد جمّة للصحة والجمال على حد سواء، نظراً لأنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات ومُعقم وقاتل للفطريات، كما أنه يساعد على شفاء الجروح.

وأضافت أنه بفضل هذه المزايا يعدّ زيت شجرة الشاي سلاحاً فاعلاً لمحاربة مشكلات البشرة، مثل حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء.

ويعمل زيت شجرة الشاي أيضاً على تعقيم فروة الرأس، ومن ثم يساعد في القضاء على قشرة الرأس ومواجهة تساقط الشعر، كما يخلص جذور الشعر من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف، الأمر الذي يساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته. من ناحية أخرى، يساعد زيت شجرة الشاي في علاج التهاب اللثة والتخلص من الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم.

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