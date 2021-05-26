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الامارات | بالصور.. مجسمات عملاقة تتحدى «كورونا»

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رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في محاولة للترويج واستقطاب الجمهور من جديد، بعد أشهر طويلة من الحجر والخوف من الاختلاط، قامت حديقة الحيوانات في باخشيساراي بالقرم بتصميم مجسمات لحيوانات عملاقة، يمكن رؤيتها من كل أرجاء المدينة، ومن الطائرات التي عادت لتمرّ في سماء المدينة.

ووجدت الحديقة هذه الطريقة أفضل سبيل للفت انتباه الناس، واستعادتهم إلى الحديقة التي كانت شديدة الازدحام في جميع الأوقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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