الامارات | بالصور.. مجسمات عملاقة تتحدى «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مجسمات عملاقة تتحدى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في محاولة للترويج واستقطاب الجمهور من جديد، بعد أشهر طويلة من الحجر والخوف من الاختلاط، قامت حديقة الحيوانات في باخشيساراي بالقرم بتصميم مجسمات لحيوانات عملاقة، يمكن رؤيتها من كل أرجاء المدينة، ومن الطائرات التي عادت لتمرّ في سماء المدينة.

ووجدت الحديقة هذه الطريقة أفضل سبيل للفت انتباه الناس، واستعادتهم إلى الحديقة التي كانت شديدة الازدحام في جميع الأوقات.

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