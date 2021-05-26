الامارات | معهد التراث يطّلع على التجربة الأرمينية

شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التراث يطّلع على التجربة الأرمينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من معهد الشارقة للتراث دولة أرمينيا، بهدف بحث سبل التعاون والتبادل الثقافي والعلمي بين المعهد ومتحف ماتيناداران في يريفان الذي يعد من أشهر المتاحف في أرمينيا المختص بالمخطوطات وطرق الاحتفاظ بها.

وقال رئيس المعهد الدكتور عبدالعزيز المسلم «أتاحت لنا الزيارة الفرصة للتعرف إلى تراث وتاريخ أرمينيا من خلال الجولات داخل المتحف، حيث المخزون الثقافي والتراثي لأرمينيا حاضر بغزارة في المتحف من مخطوطات عديدة ونادرة».

وأضاف «أتيحت لنا فرصة التعرف إلى دار المخطوطات القديمة في المتحف والتي تعد أكبر مستودع للمخطوطات الأرمينية الثمينة في العالم، إذ يضم آلاف المخطوطات من مؤلفات العصور القديمة والوسيطة للأدباء والعلماء الأرمن».

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