أشرف زكي عن أول تبرع تلقاه شريف دسوقي: «من دلال عبد العزيز وابنتها دنيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علّق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على ما تردد حول تخلي النقابة عن الفنان شريف دسوقي في أزمته الأخيرة مع المرض حتى تم بتر ساقه.

وقال «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحياة»: «لو هناك شخص قام بدفع مليم واحد للفنان شريف دسوقي من المفترض أن يطلعنا ويواجهنا بذلك، فالنقابة تحملت تكاليف علاجه، وفيه فنانين دفعت أموالًا لصندوق النقابة كدعم للفنان».

أشرف زكي: دلال عبد العزيز وابنتها دنيا أول فنانتين تبرعتا لـ شريف دسوقي

وأضاف: «لدينا جروب على تطبيق «واتساب» بعنوان «ساعدوا زملائكم» والنقابة قدرت تتحمل علاج عدد كبير من الفنانين والفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم أول فنانتين تبرعتا للفنان شريف دسوقي».

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إصابة دلال عبدالعزيز بـ كورونا.. ووفاة سمير غانم

وفي سياق متصل، تخضع الفنانة دلال عبد العزيز حاليًا للعلاج، إثر إصابتها بفيروس «كورونا» ويتم وضعها على جهازي «هاي فلو نزيل» و«باي باب»، وهي أجهزة مساعدة على التنفس في حالة عدم القدرة على ذلك، إلا أن نسبة الأكسجين تراجعت عن الـ90، لتصل للثمنينيات، ما يعني تدهور الحالة.

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أن أسرتها طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم، حرصا على عدم تدهور حالتها الصحية، ما استدعى تنبيه إدارة المستشفى على الأطباء والممرضين بعدم إبلاغها بالخبر، وعدم تشغيل أي وسيلة إعلامية «بالقرب منها» قد تمكنها من معرفة الخبر.

كما أصيب الفنان سمير غانم بفيروس كورونا، لكنه عولج منه، وبالفعل ثبتت بعد ذلك سلبية المسحة الخاصة به، وهذا قبل أن يصاب بفشل كلوي ووفاته متأثرا بمضاعفات الفيروس.

وحضر جنازة الفنان سمير غانم عدد كبير من الفنانين، منهم يسرا وماجد المصري ومحمد حماقي وعمرو يوسف وهالة صدقي وروجينا وعلي ربيع وأوس أوس وأشرف زكي، وإيناس الدغيدي وإلهام شاهين ولبلبة، وعدد آخر من الفنانين، بالاضافة إلى ابنتيه إيمي ودنيا سمير غانم، وزوجهما رامي رضوان وحسن الرداد.