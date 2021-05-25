طبيب نفسي عن إشعال طفلة بولاق النار في والدها حيا: «شافتها في فيلم رعب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في جريمة هزت أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي بالآونة الأخيرة، شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حادث مروّع، إذ أقدمت فتاة على حرق والدها حيًا بعدما تعدى عليها جنسيًا.

تم القبض على الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا، في أحد الأكمنة، بعدما قامت بالتخلص من والدها دفاعا عن شرفها، وبسؤالها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران على جسده بسبب تعديه الجنسي والجسدي المتكرر عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

جمال فرويز: تقليد الأفلام السبب في حرق الطفلة لوالدها

ظاهرة التحرش الجنسي بالأبناء أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ في كل دول العالم وليس في مصر فقط بالآونة الأخيرة، لذا تواصل «هن» مع الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي للتعليق على الأمر، قائلا: «السلوك الذي دفع الطفلة للقيام بذلك هو سلوك انتقامي، ويوجد لدى الأطفال لأسباب تعود إلى تقليد الأفلام أو المسلسلات، متابعا، كون أنها أقدمت على حرق والدها مستعينة بالبنزين في الغالب رأتها في أحد أفلام الرعب، وتتبعت تفاصيلها ونفذتها في والدها بداعي الانتقام منه لتعديه عليها جنسيًا وجسديًا».

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وأشار «فرويز» في تصريحاته، إلى ان هناك بعض الظواهر التي تفشت بشكل كبير في المجتمع خلال الفترة الماضية، وهي جرائم التحرش بالأبناء، والتي أرجع أسبابها لتعاطي المخدرات التي بدورها تغيب الوعي وحرك الرغبة الجنسية في آن واحد، موضحًا: «فالمدمن أحيانًا ماذا يفعل ومع من وهي ظاهرة موجودة في جميع دول العالم ولا تقتصر على مجتمعنا فقط».

تفاصيل البلاغ

وكان ذكر البلاغ أن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم ووجدت نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حيث كان مستغرقًا بالنوم، وأثناء الحريق شوهدت نجلته تنصرف بحقيبة بها ملابسها.

وبضبطها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها أمس، وتولت النيابة العامة التحقيقات.