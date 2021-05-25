بعد بتر ساق شريف دسوقي بسببه.. أعراض تشير إلى الإصابة بـ مرض السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

واقعة أليمة تعرض لها الفنان شريف دسوقي إثر بتر قدمه، نتيجة إصابته بإحدى الجروح في قدمه بسبب مرض السكر الذي انتابه قبل فترة، وصل الأمر إلى البتر من خلال العملية الجراحية التي أجراها مساء أمس.

«قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل شيء»، كان أول تعليق للفنان شريف دسوقي، عقب إجرائه العملية الجراحية، عبر حسابه على «فيس بوك»، وقبلها كان عبّر عن إصابته في قدمه التي أشارت إلى وجود مرض السكر لديه، دون أن يعلم.

«اللي حصل إني أُصبت في رجلي أثناء تصوير أحد المسلسلات اللي مشوني منها، ويشهد على كدا كل اللي بيتعاملوا معايا.. اتصابت يومها بجرح صغير ومكنتش أعرف إني عندي سكر.. وعملت تحاليل واكتشفت إني عندي سكر»، يعد ذلك جزءً مما نشره الفنان شريف دسوقي، قبل فترة، معلنًا عن إصابته التي وصلت لحد الخطر نتيجة مرض السكر.

ويعد مرض السكر من الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان على حين غفلة، أي أنه لا يشعر بتواجده لكن توجد بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض السكر، فإذا تكرر حدوثها معك لابد من إجراء التحاليل السريعة التي تثبت إذ كنت من مصابي من مرض السكر.

مرض السكر

وعرّف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مرض السكر بأنه هو عدم قدرة البنكرياس على إنتاج قدر كاف من الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استعمال الأنسولين الموجود بفاعلية، أو السببين معًا، ويمكن الأنسولين الخلايا من امتصاص الجلوكوز من الدم واستعماله لإنتاج الطاقة.

ويمكن أن يؤدي مرض السكري، بمرور الوقت، إلى إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينين والكليتين والأعصاب- قد تتسبّب في حدوث مشاكل مزمنة وفي الوفاة المبكّرة، بحسب حديث «مجدي» لـ«هن».

وأوضح «مجدي»، أنه يوجد ثلاثة أنواع من مرض السكري، فالأول منها ينتج فيه جسم المريض القليل من الأنسولين وهذه الفئة تحتاج إلى حقن الأنسولين، والنوع الثاني يكون الأنسولين موجودًا ولا يستطيع المريض استعماله بفعالية ويحتاج هؤلاء المرضى إلى تغير نمط حياتهم، وإستعمال الدواء عن طريق الفم وأحيانا يحتاجون إلى الأنسولين.

أما النوع الثالث فهو «سكر الحمل» الذي يختفي بعد انتهاء فترة الحمل ويظهر بعد عدة سنوات كالنوع الثاني.

عوامل مساعدة على الإصابة بمرض السكري

التدخين.

الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

أعراض تشير إلى الإصابة بمرض السكر

أما عن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بمرض السكر، فأوضح «مجدي» أن الأعراض تختلف اعتمادًا على مقدار ارتفاع سكر الدم، فربما لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص، خاصةً المصابين بمقدمات مرض السكري من النوع الثانى، وفي مرض السكري من النوع الأول، تميل الأعراض إلى الظهور بسرعة وتكون أكثر حدة.

مؤشرات مرض السكري من النوع الأول والثاني

الجوع الشديد.

العطش الشديد.

كثرة التبوُّل.

فقدان الوزن غير المبرر.

الإرهاق.

العصبية.

تغيم الرؤية.

تقرحات بالجلد بطيئة الشفاء.

الالتهابات المتكررة، مثل الالتهابات الجلدية أو الالتهابات المهبلية.

ويمكن أن يظهر مرض السكري من النوع الأول في أي عمر، رغم من ظهوره غالبًا أثناء الطفولة أو المراهقة.

ويمكن أن يظهر مرض السكري من النوع الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعًا، في أي عمر، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، كلما شُخصت الحالة مبكرًا، كان بدء العلاج أسرع.