لماذا تستخدم الكثير من النجمات زيت الزيتون بدلا من منتجات التجميل الفاخرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إيما ستون، وجوليا روبرتس، وميراندا كير، والكثير من النجمات العالميات الأخريات يعتدن استخدام زيت الزيتون للحفاظ على مظهرهن، بالرغم من أن الكثير منهن يستطعن شراء أغلى منتجات العناية بالبشرة.

لكن هل تعلم لماذا يفضلن استخدام زيت الزيتون بدلا من منتجات التجميل الفاخرة؟.. هذا ما نكشفه لكم وفق ما أوضحه موقع "برايت سايت".

- تهدئة البشرة الحساسة:

يتمتع زيت الزيتون بخصائص قوية مضادة للالتهابات وهو مفيد للبشرة الحساسة، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، كما يمكنه أيضًا منع حب الشباب وترطيب البشرة وتغذيتها، وتقول إيما ستون بطلة فيلم La La Land، التي كشفت أن بشرتها معرضة للحساسية، إن لديها دائمًا زجاجة من زيت الزيتون في الحمام.

- ترطيب البشرة الجافة:

حين تشعر إيما ستون أن بشرتها جافة، فإنها تستخدم زيت الزيتون لترطيبها، وأشارت الممثلة الشهيرة أن روتين العناية ببشرتها يتغير باستمرار، وتقول: “أفضل الزيوت النقية، مثل زيت الزيتون وزيت الأركان وزيت بذور العنب وزيت جوز الهند"، وذلك لأنه يساعد على إبقاء البشرة رطبة، ويمكن استخدامه كمرطب للبشرة الجافة وللبشرة الحساسة، ومع ذلك يجب استخدامه بصورة معتدلة لأن وضع الكثير منه يمكن أن يسد مسام البشرة ويؤدي لظهور البثور وحب الشباب.

- يعمل بمثابة غسول للجسم:

يمكن لزيت الزيتون أن يحل بسهولة محل الكثير من كريمات الجسم باهظة الثمن، وتشير عارضة الأزياء والممثلة كايلي جينر أيضاً أنها من محبي زيت الزيتون وتحب استخدامه كمرطب لبشرتها بعد الاستحمام، وأضافت إن روتين الاستحمام الخاص بها يتضمن غسل شعرها بالشامبو، وتقشير جسمها بلوفة إسفنجية، ثم غمر نفسها في أحد الزيوت العضوية مثل زيت الزيتون.

- تقوية الأظافر:

في حين أن زيت الزيتون يمكن أن يفيد بشرتك بعدة طرق، فإنه يمكن أن يساعد أظافرك على النمو بشكل أسرع من خلال تحسين الدورة الدموية، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين E، في الواقع، تستخدم الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس هذه الطريقة لإصلاح أظافرها، فهي تمزج بضع قطرات من زيت الزيتون مع الماء الدافئ، ثم تضع الخليط على أظافرها، وتتركه لمدة نصف ساعة تقريباً لتحافظ على أظافرها في أفضل حالاتها.

- يجعل شعرك لامعاً:

يحب العديد من المشاهير أيضًا استخدام زيت الزيتون للحفاظ على حيوية الشعر وترطيبه، على سبيل المثال، إذ أشارت عارضة الأزياء ميراندا كير إلى أنها تضع زيت الزيتون على شعرها قبل النوم مرة أسبوعيا، كما أضافت "إنه يغذي فروة الرأس ويجعل الشعر لامعًا".

- علاج تشقق الكعبين:

عندما يصبح جلد قدميك سميكا وجافا بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تشقق الكعب الذي قد لا يكون محرجًا فقط، بل مؤلمًا أيضًا، لذلك يمكن أن يساعد استخدام زيت الزيتون لترطيب قدميك وحمايته من التشقق، مما يتيح لك ارتداء الأحذية بسهولة.

و تستخدم جوليا روبرتس زيت الزيتون ليس فقط لأظافرها، ولكن أيضًا لقدميها، حيث تحب الممثلة فرك قدميها بالقليل منه، وارتداء زوج من الجوارب، وتركه طوال الليل.

- مقشر جسم بزيت الزيتون:

بينما يستخدم زيت الزيتون كمرطب للبشرة، فإنه يمكن أيضًا أن يعمل كمقشر، ويزيل خلايا الجلد الميتة ويترك بشرتك ناعمة ورطبة، فقط امزجي 3 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقتين من العسل ونصف ملعقة من السكر، ثم افركي هذا المزيج على بشرتك لمدة 60 ثانية سيقشرها بلطف، مما يجعل بشرتك متوهجة وناعمة.

وإذا كنت تفضلين مقشرا أكثر نعومة، استخدمي كمية أقل من السكرحين تفركين هذا المزيج على بشرتك لمدة 60 ثانية، فإنها تتقشر بسلاسة، مما يجعل بشرتك مشرقة وناعمة.