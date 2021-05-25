6 طرق لاختيار البنطلون المناسب لمقاسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

تحتار الكثير من البنات في اختيار بنطلون مناسب لشكل جسمها ومقاسها، فهو له عامل كبير يؤثر على الشكل لذلك يجب أن تختاريه بحرص.

وفي التقرير 6 طرق لاختيار المقاس المناسب والمثالي لكِ، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

1- كثافة القماش:

يختار بعض الناس الجينز المصنوع من القماش السميك لفصل الشتاء والخريف والأقمشة الرقيقة للطقس الأكثر حرارة، في كثير من الأحيان، تتمدد الأقمشة الرقيقة بسرعة وينتهي بها الأمر بمظهر سيئ، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجينز المصنوع من الأقمشة الرقيقة يبرز عيوب الجسم فقط، لكن الأقمشة السميكة يمكن أن تخفي بعض المشاكل.

يجب أن يحتوي الجينز الجيد على القطن وقليلًا من الإيلاستين، حيث يساعد هذا في منع تمدد القماش ويصبح الموديل أكثر راحة في الارتداء.

2- الجيوب الأمامية:

ستجعل الجيوب الأمامية العميقة مظهر الفخد يبدو أكبر، وإذا كان لديك به جيوب أصغر فوق عظم الحوض، فستبدو أصغر، عرض الجيب لا يقل أهمية كلما اتسعت، كلما بدا ذلك الجزء من الجسم أوسع، فحاولي اختيار موديل ليس به جيوب.

3- الجيوب الخلفية:

الجيوب الخلفية لها تأثير كبير على كيفية ظهور الأرداف في الجينز، والجيوب الطويلة والمستقيمة تجعلها مسطحة، كلما كانت متباعدة، اتسعت الأرداف، هذه مشكلة شائعة جدًا، لذا يجب أن تكون حذرة عند اختيار الجينز المثالي.

لجعل الأرداف أصغر بصريًا، من الأفضل اختيار الجينز بجيوب متوسطة الحجم أسفل محيط الخصر مباشرةً.

4- المقاس:

الجينز بخصر منخفض يجعل الساقين تبدو أقصر وذات الخصر العالي تجعل الساقين تبدوان أطول، ولكن لا يزال هناك أشخاص يبدون أفضل في الجينز منخفض الارتفاع، مثل أولئك الذين لديهم أجسام قصيرة وأرجل أطول، الجينز المرتفع يجعل البطن تبدو أصغر، فإن ارتفاع الجينز يعتمد على معايير جسمك.

5- اللون:

الجينز الغامق عادة ما يجعل الجسم يبدو أنحف ويعزز الطول، الألوان الفاتحة تجعل الجزء السفلي من الجسم يبدو أكبر، ومع الأحذية الغامقة تجعلك تبدو أقصر، ومع ذلك، إذا كنتي تحبي الجينز الفاتح ولكن لا تريدي أن تبدو أكبر، فاختري الملابس ذات الألوان الفاتحة في النصف العلوي.

6- الخط الجانبي:

يجب أن يكون الخط الجانبي في الجينز الضيق دائمًا بطول الساق تمامًا ويكون في المنتصف إذا لم تكن مثالية، ستبدو الأرجل ملتوية وأكبر مما هي عليه بالإضافة إلى ذلك، سيبدو المظهر بأكمله فوضويًا.