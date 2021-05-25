كوفيد -19: هل يمكن أن تصاب بعدوى الفطريات السوداء من الفاكهة النيئة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بتعزيز المناعة، لا يمكن إنكار أن الفواكه لها دور مهم للغاية، ولكن مع ظهور الفطر الأسود الذي يستهلك المنتجات النيئة والطازجة أصبحت مصدر قلق.

ولكن هل يمكن أن تصاب بعدوى الفطريات السوداء من الفاكهة النيئة؟.. هذا ما يستعرضه موقع indiatimes.

ما هو الفطر الأسود وهل يمكن أن يصيب الفاكهة؟

الفطر الأسود المعروف أيضًا باسم Mucormycosis هو عدوى نادرة تحدث بسبب التعرض للقوالب المخاطية الموجودة في البيئة مثل السماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضروات المتعفنة، حتى وفقًا للدراسات، فقد لوحظ أن استهلاك القوالب أو حتى شمها يمكن أن يسمح للفطر بغزو فتحات الأنف ويؤثر على الجهاز التنفسي.

ومع جائحة Covid-19 ، يكون مرضى السكري والتعرض المطول للستيرويد أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، إليك ما يقوله الخبراء عن استهلاك الفاكهة التي تؤدي إلى ظهور الفطريات السوداء.

لماذا من الضروري إدارة مستويات السكر؟

في الآونة الأخيرة، قال رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية، الدكتور رانديب جوليريا، أنه لا يوجد الكثير من البيانات لدعم أن تناول الفاكهة النيئة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفطريات السوداء المعروفة أيضًا باسم Mucormycosis.

وظهر الذعر بعد أن أعلنت بعض الولايات في الهند ظهور عدوى الفطر الأسود، وأدت هذه المعلومة إلى العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة، وأعرب الدكتور جوليريا عن أن مراقبة مستويات السكر في مرضى Covid-19 هي واحدة من أكثر الخطوات المحورية في الكشف المبكر عن داء الفطريات.

وأضاف: "هناك الكثير من الرسائل الخاطئة التي تدور حول أنه يمكن أن يحدث بسبب تناول الطعام النيء ولكن لا توجد بيانات تشير إلى ذلك، كما أنه لا علاقة له بنوع الأكسجين المستخدم لمرضى كوفيد، كما يتم الإبلاغ عن ذلك في عزلة منزلية".

لماذا الاستخدام المفرط للستيرويدات ضار؟

يزيد مرض السكري غير المنضبط والاستخدام المفرط للستيرويدات بعد الإصابة بكورونا من خطر الإصابة بالفطر الأسود.

وقال جوليريا: "كان هناك اتجاه متزايد في العدوى الفطرية التي لوحظت في مرضى كوفيد، تم الإبلاغ عن هذا أيضًا إلى حد ما أثناء تفشي مرض السارس، يمكن أن يؤدي مرض السكري غير الخاضع للسيطرة مع كوفيد إلى الإصابة بداء الغشاء المخاطي (الفطر الأسود).

وأضاف: "استخدام الستيرويد قد زاد أكثر بكثير في موجة كوفيد هذه، ويمكن أن يتسبب إعطاء المنشطات، عندما لا يُشار إليه في المرض الخفيف أو المبكر، في حدوث عدوى ثانوية، أولئك الذين يُعطون جرعات عالية من المنشطات، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الدم مستويات السكر وفرصة عالية للإصابة بالفطريات السوداء".

وحدد جوليريا، عدة طرق للسيطرة على انتشار الفطريات السوداء: "هناك ثلاثة عوامل مهمة للغاية - التحكم الجيد في مستويات السكر في الدم، يجب على أولئك الذين يتناولون المنشطات مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام وتوخي الحذر بشأن وقت إعطاء المنشطات وما تحتويه من مواد".

الملخص

لا توجد أدلة كثيرة تثبت أن المنتجات الطازجة والفواكه النيئة تؤدي إلى ظهور الفطريات السوداء، ومع ذلك، توجد هذه الكائنات الدقيقة الصغيرة في البيئة، لذلك يصبح من المهم فحص وغسل وتنظيف الفواكه النيئة أو المنتجات الطازجة بحثًا عن القوالب قبل الاستهلاك كخطوة احترازية لضمان عدم احتواء منتجاتك الطازجة على مسببات الأمراض أو الفطريات، غسلها بالماء الدافئ المضاف إليها الملح والخل يجعلها آمنة للاستهلاك.