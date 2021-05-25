شرط «كوميدي» من دالا المهندس لخطيبها: خليته يشتري 4 دبل ويلبسهم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لقطة طريفة شاركت بها دالا المهندس، ملكة جمال مصر السابقة، متابعيها، أثناء حفل خطبتها التي عقدت قبل قرابة أيام قليلة، إذ نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو أثناء تلبيس الدبل، وهي تهدي خطيبها 4 دبل.

«وعشان أنا لوحدي بـ4 خليته يشتري 4 دبل ويلبسهم وكلهم مكتوب عليهم دالا حب امتلاك» هو التعليق الطريف الذي أرفقته «دالا» مع الفيديو الذي لقى رواج وتفاعل كثير بين متابعيها بتعليقات ساخرة على الموقف.

وكانت من بين التعليقات التي تلقتها «دالا»: «حقك والله يا دالا.. فكرة حلوة جاهز 4 دبل في الفرح بقى.. مسيطرة والله.. أنتم حلوين أوي ما شاء الله.. مهو مينفعش يبص لغيرك والله.. خليته تاجر فاكهة».

فستان خطوبة دالا المهندس

وتألقت دالا المهندس في حفل خطبتها إذ ارتدت فستان غير منفوش سكري اللون، مغطى بأكمله بالفصوص والتطريزات اللامعة، كما أضافت للفستان ذيل من قماش الشيفون، وجاء الفستان مفتوح عند منطقة الرقبة والصدر، بأكمام شفافة، متداخل معها بجزء من قماش باللون الفضي يشبه فساتين أميرات ديزني حسب تعبير المتابعين في التعليقات.

قصة حب دالا المهندس وخطيبها

وفي شهر أبريل الماضي، عرض خطيبها الزواج عليها في مدينة نويبع على البحر، إذ حجز قلعة لها بها بحيرة زرقاء، وأصبح المشهد كأنه مأخوذ من فيلم السينمائي، وبعد مرور أقل من شهرين على عرض الزواج، أقام الثنائي حفل الخطبة، معلنين نيتهما.

وبدأت قصة الحب بينهما بحضورهما لإحدى فاعليات الرقص اللاتيني في مصر، وروت دالا المهندس من قبل أنها تعرفت عليه في تلك المناسبة، إذ أنه كان ذاهبا مع أصدقاء مشتركين بينهم، وجمعهما الحديث حول سخريتهما من طريقة الرقص التي كان يقدمها العارضون في الحفل، وعندما بدأت صداقتهما، اتفقا على أن علاقة الصداقة أفضل من الارتباط، ولم يمر سوى أسبوع واحد حتى طلب منها الزواج.