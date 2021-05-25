ظهور جديد لـ أحمد سعد مع أولاده.. ومتابعون: «ابنك شبه عمرو سعد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان أحمد سعد، صورة له تجمعه مع أولاده، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ظهر «سعد» في أحد الأماكن بإطلالة كاجوال رفقة أبنائه من زوجته الأولى لبنى بيومي، وهما «جودي وأحمد»، معلقًا: «أبنائي الأعزاء نور عيني وروح قلبي وكل ما ليا».

أحمد سعد رفقة أبنائه

الجمهور يتفاعل مع صورة «سعد»

وتفاعل متابعو الفنان أحمد سعد مع الصورة التي شاركها على حسابه، مؤكدين أن هناك شبه بين ابنه أحمد وشقيقه الفنان عمرو سعد.

وتعتبر لبنى بيومى الزوجة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، حيث تزوجا في عام 2006 وأنجب منها أول أولاده، وكان عبّر عن حبه لها ولأولاده في عدة مناسبات، ولم تكتمل علاقتهما وأنفصلا بعد خلافات بينهما وأنجبت منه طفليه «جودى وأحمد».

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ظهور أحمد سعد في مشهد بمسلسل «موسى»

وكان أثار ظهور «سعد» في صورة من كواليس مسلسل موسى، خلال مشهد فرح «حلاوتهم» حالة من الجدل، حيث جمعته مع طليقته الفنانة سمية الخشاب للمرة الأولى بعد سلسلة من الخلافات التي وصلت لساحات المحاكم.

وذكرت سمية الخشاب، حينها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنها فوجئت بالفنان محمد رمضان يتحدث إليها ويستأذن في مشاركة أحمد سعد في المسلسل بأغنية بمشهد حفل الزفاف، ورحبت بالأمر على الفور.

أما عن الصلح بينها وبين طليقها أحمد سعد، أثناء تصوير مشهد الفرح أو بعده، حسمت الرد قائلة إنها لم تتحدث مع أحمد سعد قبل تصوير المشهد، وفقط تبادلا التحية أثناء تصويره.

ومن جانبه، كشف الفنان محمد رمضان في لقاء تلفزيوني سابق عن تفاصيل حلقة مسلسل موسى الذي كان يعرض في رمضان 2021 إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.