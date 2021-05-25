سيدة بريطانية تعتدي على زوجها بـ«مفك» وتلقيه من السلم: كان يشاهد فيلما إباحيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قامت سيدة بريطانية بطعن زوجها بـ مفك براغي في الظهر، بعد أن ضبطته يشاهد فيلمًا إباحيًا على جهاز الكمبيوتر المحمول في منزلهما بإنجلترا.

وكشفت صحيفة «مترو» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن شانتيل باركر البلغة من العمر «31 عامًا» انتابتها حالة شديدة من الغضب وقامت بتحطيم جهاز «اللاب توب» قبل أن تقوم بطعن صديقها بمفك براغي في ظهره وكتفه عدة مرات، ثم أمسكت بحلقه ورفسته على درج المنزل في بلدة «كارلايل» بمقاطعة «كومبريا» شمال غرب إنجلترا.

السيدة تعاني من مشكلات نفسية

وقضت إحدى المحاكم في بريطانيا بسجن المرأة لمدة 9 شهور مع وقف التنفيذ، بعد أن تقدمت السيدة بما يفيد أنها تعاني من مشكلات نفسية.

كما أكدت الصحيفة أنه تم عرض صور إصابة صديقها في المحكمة، التي توصلت إلى أن باركر تعاني من مشاكل عقلية ازدادت بعد فقدان أحد أقاربها أواخر عام 2019.

وأشارت، إلى أن القاضي حكم على المدعى عليها بالسجن تسعة أشهر، مع وقف التنفيذ، بعد اعترافها بالاعتداء الجسدي الفعلي، وأنه أمر أيضًا بإكمال شرط إعادة التأهيل والإقامة الجبرية في منزلها لمدة ستة أشهر.

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سيدة تقتل زوجها بسبب شاحن «آيباد»

وفي وقت سابق، كانت أقدمت سيدة بريطانية على قتل زوجها، وتحديدًا في منتصف فبراير الماضي، طعنًا حتى الموت بـ سكين مطبخ في منزلهما، وذلك عقب مشادة نشبت بينهما بسبب شاحن جهاز «آيباد».

ووفقًا لزوج ابنة المتهمة فإنها وزوجها كانا متواجدين بالمطبخ وقت نشوب الخلاف، مؤكدًا أنه كان خلاف حول شاحن جهاز «آيباد» حيث أراد كل منهما شحن جهازه الإلكتروني ولم يكن متوفرًا لديهما سوى شاحن واحد .

وأضاف، أن الشجار وعلى غير المتوقع انتهى بمصرع الزوج متأثرًا بإصابات لحقت به على يد شريكة حياته، وأكدت فحوصات ما بعد الوفاة أنه أصيب بعدة طعنات، وقد أُعلنت وفاته في موقع الحادث.