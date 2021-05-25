مخاطر خفية تحتويها حبوب الإفطار.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد مكونات وجبات الإفطار من شخص لآخر، لكن حبوب الإفطار تعتبر من أكثر الوجبات المفضلة لدى البعض، ولكن يوجد خطأ يمكن أن ينقص الفوائد من تناولها، ويجهل البعض أيضًا الطريقة الصحيحة لتحضيرها.

وفي ذات السياق، عرض موقع «سبوتينك» نقلًا عن خبراء تغذية، طرق تحضيرها بطريقة صحيحة، وأوضحت كينيتا كاداكيا باتيل، أخصائية التغذية، أن الكثير من الناس يأكلون الكثير من الحبوب على الإفطار ولا يملؤونها بما يكفي من الحليب.

التأثير على الحالة المزاجية

وأوضحت «باتيل»، أن هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية للشخص، خاصة في حال كان الشخص يعاني من التوتر.

أما أوما نايدو، أخصائية التغذية والمعالجة النفسية في جامعة هارفارد، ذكرت أن تناول الكثير من الحبوب على الإفطار، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويؤثر بشكل سلبي على الحالة المزاجية طوال اليوم، موضحة أن حبوب الإفطار عادة ما تتضمن نسبة عالية من السعرات الحرارية، وتكون غنية بالكربوهيدرات.

لذلك نصح خبراء التغذية بموازنة نسبة الحبوب والحليب في وجبة الإفطار، للحصول على الكمية المفيدة من الكربوهيدرات والكالسيوم.

فوائد تناول وجبة الفطور الصحيحة

وفي وقت سابق، تحدثت خبيرة التغذية الألمانية ميليسا برونيتي، أن وجبة الفطور الصحيحة لا تساعد فقط على بداية اليوم بصحة جسدية جيدة، بل يشمل ذلك الجانب العقلي والنفسي «فدماغنا يحتاج لمواد غذائية تساعد على ذلك، خاصة تلك التي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة والأحماض الأمينية وفيتامين ب، وفيتامين د، إضافة إلى المعادن كالزنك والحديد والماغنيسيوم، وغياب هذه العناصر في وجبة الفطور يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية للفرد وبعدها على الصحة النفسية».

ونصحت «برونيتي» بتناول وجبة فطور صحية، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، ومن بين الوجبات: البيض لأنه غني بالأحماض الأمينية، والوجبات الغنية بفيتامين د والأحماض الدهنية، والخبز الكامل والأفوكادو.