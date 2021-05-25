بالتبرع والدعاء.. نجمات «بـ100 وش» يدعمن شريف دسوقي بعد بتر ساقه: حقك علينا كلنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت بعض نجمات مسلسل بـ 100 وش الدعم لصديقهم الفنان شريف دسوقي بالدعاء والتبرع وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية وبتر ساقه.

ومن جانبها، طالبت الفنانة علا رشدي بالدعاء لـ «دسوقي»، الذي شاركت معه في مسلسل بـ100 وش بشخصية «سبعبع» في مسلسل في الموسم الرمضاني 2020.

علا رشدي: «حبيبي سبعبع»

وكتبت «رشدي» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»:« حبيبي سبعبع.. شريف دسوقي الفنان الجميل الطيب الموهوب.. ألف سلامة عليك».

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وأضافت: «يا رب هون عليه وصبره واشفيه يا رب وانزل في قلبه السكينة وقبول قضاء الله وقدره يارب.. احنا كلنا معاك! وهترجع أقوى وأحسن من الأول إن شاء الله!! بالرجاء الدعاء لسبعبع».

وفي ذات السياق، أكد الفنان مصطفى درويش، أن المخرجة كاملة أبو ذكري تبرعت بقدم اصطناعي.

وكتب «درويش»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الأستاذ جمال العدل اتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، والأستاذة كاملة جابت له طرف صناعي من أحسن شركة للأطراف الصناعية».

وتابع: «حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت أعرف أنك في الحالة دي حقك عليا والله وقدام الجميع أهو والله ما هسيبك لحد ما أموت أنت مسئول مني مسئولية كاملة.. حقك عليا وحقك علينا كلنا».

زينب غريب: «مش عارفة أقول إيه في حقه»

كما أبدت الفنانة زينب غريب تعاطفها مع زميلها الفنان شريف دسوقي، من خلال منشور على موقع «إنستجرام» قائلة: «أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه في حق الأستاذ شريف الدسوقي، دايمًا كان معانا محترم وخلوق لأبعد حد في مسلسل بميت وش، وعلى المستوى الشخصي كان بيتعامل بكل عطف معايا ومع الكل، ويمكن أنا اللي مقصرة في حقه».

وأضافت: «مش قادرة أستوعب مدي ضغط وقسوة مهنة التمثيل اللي أكيد بتأثر علينا كلنا بطرق مختلفة نفسيا أو صحيا أو ماديا.. بس الموقف اللي بيمر بيه الأستاذ شريف بيوجع القلب وكل آمالي إنه يكمل ولا حاجة تأثر فيه مهما حصلبتمنى ياخد وقته في الشفا ويتخطي محنته ويقوم بالسلامة، وأنا وكل الناس اللي بتحبه قلوبنا ودعمنا معاه، وعشمي في ربنا كبير انه يلهمه الإرادة والعزيمة ويرجع يكمل مشواره ونجاحه ويضيف للسينما والدراما بموهبته المميزة».

يذكر أن شريف دسوقي شارك في مسلسل «بـ100 وش»، والذي أخرجته كاملة أبوذكري وحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه في شهر رمضان 2020، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.