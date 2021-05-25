دليلك لتجنب شحوب الوجه أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الدخاخني

كثير من الناس حين يتبعون نظاما غذائيا بهدف التخسيس وإنقاص وزنهم، قد يعانون من شحوب الوجه، وبروز الأنف بشكل أكبر، واختفاء العين بالداخل وتجاعيد في البشرة وترهلات.

وتقول الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إنه نتيجة خطأ في اتباع النظام الغذائي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:

١- عدم توازن الوجبات وكثرة الأملاح.

٢- عدم شرب المياه بكثرة كما هو المفترض أثناء إتباع نظام غذائي.

٣- عدم تناول الفاكهة بصورة صحية قبل الأكل كوجبة سناك.

٤- عدم تناول الخضروات الطازجة التي تحتوي على كميات من الماء والفيتامينات والبوتاسيوم.

٥- اتباع "دايت كيميائي" ما يضر بالجسم بشكل كبير.

٦- السهر والنوم أقل من 6 ساعات فلا يأخذ الجسم كفايته، ويصبح الوجه مرهقا وشاحب اللون.

٧- استخدام مستحضرات التجميل أثناء ممارسة الرياضة في الشمس، وعند بذل مجهود يعرق الجسم فيتفاعل العرق مع مستحضرات التجميل في الوجه.

كيف تتجنب شحوب الوجه أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن؟

تستعرض الدكتورة جيهان النصائح التي تساعد على التخلص من شحوب الوجه أثناء اتباع النظام الغذائي وهي:

١- احتواء النظام الغذائي على نسبة بسيطة من النشويات فلا يجب أن يكون خالياً منها نهائياً.

٢- تناول البروتين وفقًا لما يتناسب مع وزن الجسم ولا بد من تناول جرام بروتين لكل واحد كيلو جرام من الوزن فمثلًا من يزن 70 كيلوجراما يحتاج لتناول 70 جرامًا من البروتين خلال اليوم.

٣- تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والسيلنيوم وفيتامين (أ) كالطماطم والجزر والبطاطا والبروكلي وفيتامين (c) كالبرتقال والكيوي و فيتامين (b ) وهو متوفر فى الألبان للمحافظة علي البشرة أو كمكمل غذائي و ايضا فيتامين d هام جدا للجسم و البشرة.

٤- تناول الحبوب الكاملة أثناء النظام الغذائي كالشوفان والشعير والبليلة والقمح.

٥- تناول الماء بكمية كافية من ٢ لـ٣ لتر في اليوم لأنها من أهم الوسائل التي تحافظ على نضارة البشرة.

٦- تناول الشاي الأخضر دائماً عند إتباع نظام غذائي لأنه يحتوى على مضادات الاكسدة التى تساهم فى الحفاظ على نضارة بشرتك

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية بالمتابعة مع طبيب متخصص لاتباع نظام غذائي صحي يساعد على إنقاص الوزن، وفي الوقت نفسه يحافظ على صحة الجسم ونضارة البشرة والوجه ولا يؤدي إلى نحافة وشحوب الوجه.