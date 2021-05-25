إطلالات اليوم: هند صبري أنيقة.. ورانيا يوسف متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هبة مجدي:

طلت الفنانة هبة مجدي بتيشرت باللون الأسود، مزينا بطبعات باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا يوسف:

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللونين الأبيض والأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- هيدي كرم:

وارتدت الفنانة هيدي كرم فستانا باللون الأبيض، مزود حزام باللون الذهبي عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- هند صبري:

كما ظهرت الفنانة هند صبري بجامبسوت باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- منة فضالي:

كما ارتدت الفنانة منة فضالي بلوزة باللونين الأخضر والأسود مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- مي سليم:

ظهرت الفنانة مي سليم بجاكيت جينيز ونسقت أسفله توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.