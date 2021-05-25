كورونا اليوم: احذر أكثر أعراض ما بعد كوفيد شيوعًا.. وهذه أهمية أدوية سيولة الدم للمرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أهمية أدوية سيولة الدم للمرضى

يرى العديد من الأطباء أن بعض الستيرويدات ومخففات الدم هي الأدوية الفعلية التي تنقذ حياة مرضى كوفيد الخفيف إلى المصابين بشدة، لكن لماذا يصف الأطباء أدوية سيولة الدم لمرضى كوفيد؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

يقول الدكتور أتول ليماي، طبيب القلب في مستشفى فورتيس مولوند: "من الناحية المثالية، فإن مميعات الدم هي عوامل مضادة للصفائح الدموية، يتمثل دورهم في منع تجلط الدم على السطح الخشن للأوعية الدموية (البلاك العصيدي)، يستخدم هذا الدواء على نطاق واسع في مرضى القلب والسكري الذين ثبت أنهم يصابون بجلطات، في COVID-19 ، تكون ظاهرة الانصمام الخثاري (تخثر الدم) عالية جدًا، ويصاب العديد من المرضى بنوبة قلبية ونوبة شلل / سكتة دماغية وما إلى ذلك، لذلك، من أجل منع حدوث ذلك، فإننا نستخدم أدوية سيولة الدم".

احذر أكثر أعراض ما بعد كوفيد شيوعًا

إليكم أكثر أعراض ما بعد كوفيد شيوعًا ومتى تطلب المساعدة وفقا لموقع timesofindia.

سعال ما بعد كوفيد، الشعور بالضيق وآلام المفاصل وآلام العضلات، مشاكل أو اضطرابات النوم، ضعف الذاكرة .. ضباب الدماغ، ضيق التنفس المفاجئ عند الراحة، ألم الصدر، تلف كلوي، ألم في الساق أو تورم.

هل يمكن أن تصاب بعدوى الفطريات السوداء من الفاكهة النيئة؟

عندما يتعلق الأمر بتعزيز المناعة، لا يمكن إنكار أن الفواكه لها دور مهم للغاية، ولكن مع ظهور الفطر الأسود الذي يستهلك المنتجات النيئة والطازجة أصبحت مصدر قلق، ولكن هل يمكن أن تصاب بعدوى الفطريات السوداء من الفاكهة النيئة؟.. هذا ما يستعرضه موقع indiatimes.

لا توجد أدلة كثيرة تثبت أن المنتجات الطازجة والفواكه النيئة تؤدي إلى ظهور الفطريات السوداء التي ارتبط بفيروس كورونا، ومع ذلك، توجد هذه الكائنات الدقيقة الصغيرة في البيئة، لذلك يصبح من المهم فحص وغسل وتنظيف الفواكه النيئة أو المنتجات الطازجة بحثًا عن القوالب قبل الاستهلاك كخطوة احترازية لضمان عدم احتواء منتجاتك الطازجة على مسببات الأمراض أو الفطريات، غسلها بالماء الدافئ المضاف إليها الملح والخل يجعلها آمنة للاستهلاك.

الصحة العالمية: متحورات كورونا قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر

جدد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تحذيراته من أن العالم لن يكون في مأمن من خطر كورونا ومهما كان مستوى التلقيح في أي بلد قبل السيطرة على الفيروس.

وحذر غيبريسوس، من أن التغيرات التي تحدث على الفيروس والتي تعرف بالمتحورات، قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر، وفقا لروسيا اليوم.