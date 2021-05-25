بعضها سام.. 15 نوع بطاطس احذري شرائها منها "ذات البقع الخضراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

البطاطس من الخضراوات ذات الشعبية الكبيرة لدى المصريين بشكل خاص، ويتفنون في طهيها وتناولها بطرق لذيذة وشهية مختلفة، ولكن قد يغفل للكثير الأخذ في الاعتبار التأكد من سلامة حبة البطاطس وتجنب شراء المصابة بالآفات والبكتيريا.

وتوضح الدكتورة شيرين على زكي رئيس لجنة صحة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" المعني بالتوعية الصحية على "فيسبوك"، الأمراض التي قد تصيب البطاطس، وتكون بعضها سام وغير صالح للاستهلاك:

أولا: الأمراض البكتيرية

1- الجرب العادي

المسبب المرضي: بكتريا streptomyces

الأعراض: تظهر على الدرنات أو الثمرات في شكل تقرحات بنية اللون في مستوى سطح الثمرة أو في مستوى أعلى.

وهي غير صالحة للاستخدام.

2- الساق السوداء

المسبب المرضي:

بكتريا carotovor subsp atroseptica erwinia

الأعراض: عفن طري داخل للدرنات يبدأ من طرف الدرنة تصبح الأنسجة لينة إسفنجية، تتطور الإصابة بعد ذلك إلى عفن لزج مخاطي ذو رائحة كريهة.

الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.

3- العفن البني

المسبب المرضي: بكتريا ralstonia solanacearum

الأعراض: وجود لون بني محمر في شكل دائري على الأنسجة تظهر عند قطع الدرنة، ويتطور الي اللون البني وقد تخرج افرازات من العيون علي الدرنة.

غير صالحة للاستخدام.

4- العفن الحلقي

المسبب المرضي: بكتريا

clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

الأعراض: تظهر على الدرنات في صورة تلون الأوعية الحلقية بلون بني يتحول إلى عفن طري ويظهر عند قطع الدرنة بالعرض، وعند الضغط على الدرنة تخرج افرازات بكتيرية ذو لون أبيض مصفر وشدة الإصابة قد تسبب تشققات علي سطح الدرنة.

الصلاحية للاستخدام : غير صالحة للاستخدام.

ثانيا: الأمراض الفطرية في البطاطس

1- مرض النقطة السوداء

المسبب المرضي: فطر Colletotrichum coccodes

الأعراض: تظهر الاعراض على الدرنات في صورة بقع بنيه خضراء.

الصلاحية للاستخدام : غير صالحة للاستخدام.

2- العفن الجاف

من الأمراض الفطرية التي تصيب درنات البطاطس أثناء التخزين.

المسبب المرضي: فطر Fusarium sp.

العفن الجاف يتكون على شكل مناطق منخفضه على السطح الخارجي للدرنة.

بتطور الإصابة تتجعد القشرة الخارجية للدرنة، ويحدث موت للأنسجة أسفل هذه المنطقة.

الأعراض على الأجزاء الداخلية للدرنة، تكون على هيئة منطقة متقرحة ذات لون أسود داكن أو بني. وهذه الاجزاء غالبا ما تجف وتنفصل عن باقي الدرنة بخط واضح

الفطر المسبب يدخل إلى الدرنة ويسبب حدوث التعفن في منتصف الدرنة وتظهر هذه المنطقة المصابة على شكل تجويف وهذه التجاويف غالبا تغطى بالفطر بألوان مختلفة صفراء او بنفسجية.

الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام

3 - الندوة المبكرة

المسبب المرضي: فطر Alteraria solani

الأعراض: يكون بقع مستديرة سوداء اللون تكون غائرة ذات حافة محددة ثم تتعمق الإصابة وتصيب الأنسجة الداخلية للدرنة التي سرعان ما تتحول إلى اللون البنى، غالبا ما يحيط بها حافه صفراء اللون.

الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.

4- الندوة المتأخرة

المسبب المرضى: فطر Phytophthora infestans

الأعراض: تظهر على شكل بقع بنية جافة سطحية وتصبح غائرة بتقدم المرض وتصبح الأنسجة تحت القشرة محببة ذات لون بني نحاسي.

عند تخزين الدرنات تحت ظروف غير مناسبة تتطور الإصابة مع طول فترة التخزين وتصبح غائرة وجافة.

بقع الإصابة غالباً تصبح عرضة للإصابة بالبكتريا والفطريات المترممة، ما يسبب تعفن داخلي للدرنات.

الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.

5- التقرح الريزكتونى

المسبب المرضي: فطر Rhizoctonia Solani

الأعراض: تظهر على الدرنة تقرحات مميزه للمرض.

تتكون قشور سوداء اللون في كتل صلبة على سطح الدرنة، وهذه عبارة عن الأجسام الساكنة أو الأجسام الحجرية للفطر الممرض، وهذه الأجسام الحجرية غير منتظمة الشكل، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تسبب ضرر للدرنة حتى أثناء التخزين.

الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.

6- القشرة الفضية

المسبب المرضي: فطر Helminthosporium solani

الأعراض المرضية: تظهر على الدرنات قبل الحصاد أو أثناء التخزين.

الأعراض تكون على شكل بقع بنية اللون، ثم بتقدم المرض تصبح البقع ملمسها جلدي.

تكبر البقع في الحجم وتغطى سطح الدرنة كاملاً، وتبدو على الشكل الفضي اللامع عند تعرض الدرنات للرطوبة.

الأعراض تكون أكثر وضوحاً على أصناف البطاطس الحمراء.

بمرور الوقت تتجعد الدرنة نتيجة لفقد محتواها المائي.

الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.

ثالثا : الآفات الحشرية التي تصيب البطاطس

1- الحفار كلب البحر

مظهر الإصابة: تصاب الدرنات المتكونة بالحفار ويظهر عليها فجوات أو ثقوب.

الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.

2- الجعال

مظهر الإصابة: الدرنات المصابة يبدو بها نحت أو ثقوب على سطح الدرنة، ما يسبب تهتك أنسجة الدرنات ونمو فطريات العفن عليها مما يؤدى إلى تشوه الدرنات.

الصلاحية للاستخدام : غير صالحة للاستخدام.

3- دودة (فراشة) درنات البطاطس

مظهر الإصابة: نشاهدها على الدرنات بوجود براز في مداخل الأنفاق حول العيون (البراعم) على شكل فضلات بنية أو سوداء اللون، ما يسبب نمو الفطريات وتعفن الدرنات.

الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.

رابعا: الأمراض الفسيولوجية

1- النموات الجانبية أو التشقق أو التفلق الفسيولوجي

تحدث نتيجة تحسن الظروف البيئية بعد فترات من الظروف السيئة مثل الجفاف او نقص التسميد

الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام.

2- القلب الأجوف

حدوث فجوة أو عدة فجوات في وسط الثمرة تحاط ببقع بنفسجية اللون.

ويكثر حدوث هذه الظاهرة في الدرنات كبيرة الحجم ويكون التجويف مركزياً او قريباً من أحد طرفي الدرنة القمي أو القاعدي، تزداد الإصابة بالقلب الأجوف في جميع الظروف التي تحفز النمو السريع للدرنات.

الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام.

3- القلب الأسود

مساحة ميتة سوداء في وسط الدرنة، ليس لها رائحة وتنتج هذه الظاهرة عن تخزين كميات كبيرة من الدرنات في الثلاجة أو عند سوء التهوية أثناء التخزين

الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام.

4- الأضرار الميكانيكية

تنتج الأضرار الميكانكية أثناء الحصاد وخاصة الحصاد الآلى، أما الكدمات فتحدث نتيجة سوء معاملة الدرنات عند التداول والتعبئة والتخزين، فتحدث الكدمات التي تظهر بوضوح عند شق الدرنات فتشاهد مساحات أرجوانية اللون قريبة من قشرة الدرنة، أما التشققات فتحدث في جلد الدرنة، وغالباً ما يتكون لون بنى أسفل هذه الشقوق

الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام

خامسا: الإنبات في درنات البطاطس

الدرانات النابتة كل ما يحدث بها أن الكربوهيدرات يتم تكسيرها وتحولها لسكريات لاستخدامها في عملية الإنبات، وبالتالي لا يوجد أي مواد خطرة ويمكن استهلاكها وتكون آمنه تماما، كل ما في الأمر أنها لو تم قليها يصبح لونها غامق بسبب كرملة السكريات أثناء القلي

سادسا: الاخضرار في درنات البطاطس

يحدث ذلك نتيجة تعرض درنات البطاطس إلى ضوء الشمس أثناء الزراعة، نتيجة جرف التربة السطحية

صلاحية الاستهلاك: غير صالحة للاستهلاك نتيجة تكون مادة السولانين السامة.

سابعا: تخزين درنات البطاطس

يجب تخزينها في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة وعدم غسلها إلا قبل الاستخدام مباشرة.