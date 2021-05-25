شابات كلية الإعلام تكشفن عن مبادرة لدعم الأمهات وتثقيفهن: كل يوم موضوع

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت ماريز نادي، مؤسسة مبادرة «ماما 140 لدعم الأمهات»، إن المشروع تحت إشراف دكتورة شيماء ذو الفقار، رئيس شعبة الإعلام باللغة الإنجليزية في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويتضمن 18 طالبا وطالبة، ويهدف إلى رفع تثقيف الأمهات بعد استقصاء شاركت فيه 250 أمًا.

وأضافت «نادي»، خلال مداخلة عبر برنامج «زووم» لبرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أن المبادرة تقدم الدعم النفسي والطبي للأمهات المصرية من أجل الحفاظ على صحة السيدات والأطفال.

فيما قالت مي أيمن، مؤسس «مبادرة ماما 140 لدعم الأمهات»، إن المبادرة تستهدف موضوعًا مختلفًا كل يوم، فمثلا يتم تخصيص يوم السبت للدعم الطبي من خلال أراء أطباء تتحدث عن صحة الأطفال، أما يوم الأحد فيتم عرض خبرات الأمهات بشكل عام في التعامل في الأطفال، وفي يوم الاثنين يتم تقديم دعم تثقيفي من أجل تصحيح الأفكار عن عادات السيدات ما بعد الولادة، مبينة أن يوم الثلاثاء يتم عرض فيدويوهات من الدراما عن الأمهات المصرية، بينما تعرض يوم الأربعاء نصائح لمساعدة الأمهات للعودة إلى صحتها عقب الولادة، لافتة إلى أن يوم الخميس يتحدث فيه خبراء عن علاج اكتئاب ما بعد الولادة.

عرض نصائح الجدات يوم الجمعة

وتابعت مؤسسة «مبادرة ماما 140 لدعم الأمهات»: «أنه لازال البعض في المجتمع المصري ينظر إلى اكتئاب مابعد الولادة باعتباره «دلع»، ويطالبون الست بأن تشد حيلها، وهذا يؤثر بالسلب على السيدات، ويوم الجمعة يتم عرض نصائح الجدات».