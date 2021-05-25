مايا مرسي تناقش مع سفير الأرجنتين بالقاهرة سبل التعاون بمجال تمكين المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، إدواردو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة، للتعرف على جهود المجلس في مجال النهوض بالمرأة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت «مرسي» بـ إدواردو فاريلا، معربة عن سعادتها بالتعاون خلال الفتره القادمة في تنفيذ العديد من البرامج، والأنشطة التي تهدف إلى تمكين المرأة في العديد من المجالات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، واستعرضت الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية.

وإشارت، إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

أول دولة تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، في إطار التعامل مع الجائحة، وقد اشتملت ورقة السياسات علي أربعة مكونات رئيسية لتحد من تداعيات الفيروس علي المرأة، وأضافت أن المجلس أطلق آليةً لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية.

وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الجائحة وحتي يناير 2021.

ومن جانبه أشاد إدواردو فاريلا بجهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات، وعرض بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة.