أصيبت بجلطة في المخ.. وفاة عارضة أزياء بعد تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت عارضة الأزياء البريطانية «ستيفاني دوبوا» البالغة من العمر 39 عامًا، بعد أيام من تلقيها لقاح «أسترازينيكا» في قبرص، حيث دخلت في حالة إعياء شديدة وأصيبت بجلطة دموية نادرة في المخ.

وكشف مسؤول أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، أن عارضة الأزياء الراحلة لم تكن تعاني من ظروف صحية أساسية، مشيرًا إلى أنه سيتم التحقيق في وفاتها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية «EMA».

تفاصيل تلقي «ستيفاني» اللقاح

كانت «ستيفاني» قد خضعت للجرعة الأولى من اللقاح في مطلع مايو الجاري، وفي منتصف مايو تم نقلها إلى المستشفى بسبب معاناتها من ضيق التنفس، وكتبت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «استيقظت من النوم وأنا بخير، وبعد ذلك في غضون ساعة أصبت بارتعاش كامل في جسدي. وشعرت بتعب في كل مفاصلي. وكنت أعاني من أجل التنفس، وكنت أشعر بالبرد حتى العظم مع صداع ودوخة مستمرين، وجاءت أمي وأبي، للاعتناء بي، وأخذاني لإجراء اختبار كورونا، والذي كان لحسن الحظ سلبيًا. لكني ما زالت لا أعلم ما المشكلة».

يذكر أن ستيفاني دخلت في غيبوبة يوم 19 مايو الجاري، ولم يتوقع أحد أن تفيق منها، وفقًا لما قاله أندرو باورز أحد الأصدقاء في تصريحات صحفية.

استشاري طب وقائي: لقاح كورونا لا يؤثر على الدورة الشهرية والخصوبة

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنها أصيبت بنزيف في المخ ووافتها المنية بعد ظهر يوم السبت الماضي.

ووفقًا لـ صحيفة «ذا صن» البريطانية فقد أصيب شخصان آخران فقط في قبرص، بجلطات دموية بعد تلقيح أسترازينيكا كلاهما يعاني من مشاكل صحية أساسية، ولم يمت أي منهما.

معدل حدوث جلطات الدم

وكانت الوكالة الرقابية الطبية ببريطانيا قد كشفت خلال الأيام الماضية، أن معدل حدوث جلطات الدم مع انخفاض عدد الصفائح الدموية بعد الجرعة الأولى من أسترازينيكا، يبلغ 10.5 لكل مليون جرعة، وحوالي واحد في المليون للجرعة الثانية.