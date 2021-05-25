بـ «بيجامة وبالونات».. ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها في جلسة تصوير جديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الـ34، بجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

تفاصيل جلسة التصوير

وخلال جلسة التصوير، ظهرت «ناهد» مرتدية بيجامة بيضاء ذو خطوط طولية ملونة، وهي تجلس فوق سرير وسط البالونات الملونة، وأمامها تورتة، خلفها عبارة «عيد ميلاد سعيد» بالإنجليزية.

تعليق ناهد السباعي

وأرفقت الفنانة تعليقها على الصور، موجهة رسالة شكر لمن أعدوا لها هذا الاحتفال، قائلة بالإنجليزية: «شكرًا جزيلاً على عيد ميلادي الجميل ده، مفيش كلمات توصف مدى سعادتي بيه».

تفاعل المشاهير مع الصور

ولاقت الصور تفاعل العديد من مشاهير الفن، الذين بادروا بتوجيه التهنئات السعيدة لـ«ناهد»، جاء على رأسهم، كريم فهمي، وأحمد رزق، وليلى أحمد زاهر، وأسما شريف منير.

«على مرجيحة».. ناهد السباعي تخطف الأنظار في صورة جديدة

ومنذ أسابيع، شاركت ناهد السباعي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، صورة تألقت خلالها بفستان أبيض من الستان.

ونشرت الفنانة الصورة، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»؛ إذ ظهرت خلالها حافية القدمين، وهي تجلس على أرجوحة، ولم تدون أي تعليق على الصورة.

وكانت قد استقبلت الفنانة شهر رمضان المبارك، بنشرها مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدتها المنتجة ناهد فريق شوقي، وشقيقتها رشا مرشدي.

ناهد السباعي ووالدتها وشقيقتها بالعباءات

وخلال الصور، أطلت «ناهد» بصحبة والدتها وشقيقتها وهن يرتدين عباءات ملونة، احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك، وأرفقت تعليقها قائلة: «ربنا ما يقطع لنا عادة، كل سنة وأنتوا طيبين».

ناهد السباعي تودع 2020 بالرقص

وفي أعقاب العام الماضي، ودعت الفنانة عام 2020 على طريقتها الخاصة؛ إذ استعرضت رشاقتها من خلال مقطع فيديو طريف، استقبلت به العام الجديد 2021.

وأرفقت «ناهد» تعليقًا على الفيديو، قائلة: «مع السلامة 2020.. وأهلا بـ2021، سنة سعيدة على الكل».