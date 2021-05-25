التعافي من كورونا: أكثر أعراض ما بعد كوفيد شيوعًا ومتى تطلب المساعدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

الاختبار السلبي بعد التعافي من كوفيد-19 هو نصف المعركة فقط مع كورونا، مع استمرار ارتفاع معدلات الشفاء، يحذر الأطباء الآن من أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا معرضون لخطر الإصابة ببعض الأمراض، والتي قد تستمر أحيانًا لبضعة أسابيع أو حتى أشهر.

إليكم أكثر أعراض ما بعد كوفيد شيوعًا ومتى تطلب المساعدة وفقا لموقع timesofindia.

سبب الحاجة إلى الاهتمام بأعراض كوفيد الطويلة

تعد متلازمة كوفيد الطويلة، أو متلازمة ما بعد كوفي ، كما يطلق عليها، أحدث معركة قد يواجهها الناجون، في حين تمت دراسة مخاطر كوفيد الطويلة والتحذير منها من قبل الخبراء العالميين، فإن مدى الضرر الناجم عن متلازمة ما بعد كورونا يمكن أن يؤثر على عدد كبير من الأشخاص.

يمكن أن تكون بعض الأعراض أكثر اعتدالًا، وتختفي من تلقاء نفسها، وقد يكون بعضها معتدلًا أو شديدًا بطبيعته ويتطلب فترة نقاهة ورعاية مطولة، إليك بعض أكثر أعراض كوفيد الطويلة شيوعًا التي تظهر في المرضى وقد تتطلب بعض الاهتمام:

سعال ما بعد كوفيد

السعال المستمر هو علامة كلاسيكية لعدوى كورونا، وبالنسبة لبعض المرضى، يمكن أن تستمر نوبات السعال لأسابيع بعد استنفاد الحمل الفيروسي من الجسم، يمكن أن يكون السعال المستمر علامة متبقية على التهاب الجهاز التنفسي العلوي ويمكن التعامل معه باستخدام مثبطات السعال والتلفيقات العشبية المهدئة والشاي.

الشعور بالضيق وآلام المفاصل وآلام العضلات

يمكن أن يكون الشعور بعدم الارتياح والتعب المتكرر والإرهاق من أعراض المعركة بعد أن يحارب الجسم الفيروس، والذي يمكن أن يكون له أثره، يقول الأطباء أيضًا أن العدوى الفيروسية بهذا الحجم يمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا طويلة الأمد مثل آلام المفاصل وآلام العضلات والصداع حتى شهرين بعد الاختبار السلبي.

بصرف النظر عن هؤلاء، قد يعاني المرضى الذين عانوا من نوبة عدوى شديدة أيضًا من حمى منخفضة الدرجة والتهاب قد يستمر لبضعة أسابيع، ومع ذلك، إذا كانت الحمى منخفضة الدرجة مصحوبة بقشعريرة أو ألم في الجسم، فقد تلوح في الأفق مخاوف من الإصابة بالعدوى وتحتاج إلى النظر فيها.

مشاكل أو اضطرابات النوم

هناك أيضًا بعض المرضى الذين تعافوا من COVID والذين يعانون من طوفان من مشاكل قلة النوم والتوتر وقلة النوم، لا يقتصر الأمر على زيادة كورونا من خطر الأرق، ولكن قد يواجه المرضى المتعافون أيضًا مشكلة في النوم الجيد وحتى يعانون من الأرق، يقول الخبراء إن الإجهاد والقلق والمواقف السائدة وشعور الناجين بالذنب الذي يلوح في الأفق يمكن أن يجعل الكثيرين يفقدون نومهم.

تذكر أن النوم مهم جدًا لتقوية مناعتك والتعافي جيدًا، لذلك، يجب النظر في أي مشاكل أو صعوبات في النوم، قد تساعد أيضًا ممارسة التأمل أو اليوجا أو العودة ببطء إلى الحياة الطبيعية أو استشارة الطبيب.

ضعف الذاكرة .. ضباب الدماغ

تعد المشكلات العصبية والنفسية والمعرفية عامل خطر كبير يمكن أن يؤثر على التعافي بعد كوفيد، لا يقتصر تأثير عدوى COVID على الدماغ بعمق فحسب، بل يقول الخبراء أيضًا إنهم يتوقعون ارتفاعًا في مشاكل الصحة العقلية بين المرضى المتعافين، قد يكون اضطراب ما بعد الصدمة، خاصة بين مرضى COVID-19 في المستشفى، مقلقًا أيضًا.

يمكن لمرضى كوفيد المتعافين، الذين ربما عانوا من شكل خفيف أو شديد من COVID-19 ، أن يواجهوا أيضًا وقتًا مزعجًا في التركيز أو تنفيذ المهام اليومية، وتجربة أخطاء في الإدراك، وضباب في الدماغ، وضعف الذاكرة بعد أسابيع من الاختبار السلبي هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل المرضى بحاجة إلى قضاء وقتهم في العودة إلى المهام العادية والروتينية.

بصرف النظر عن هذه الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة، هناك أيضًا بعض الأعراض الأكثر إثارة للقلق في الطبيعة وتتطلب عناية طبية:

ضيق التنفس المفاجئ عند الراحة

يمكن أن تكون المعاناة من ارتفاع مفاجئ في ضيق التنفس، حتى أثناء الراحة، علامة على الانسداد الرئوي الذي يمكن أن يكون ناتجًا عن جلطات دموية تكونت بسبب انتشار الفيروس في الجسم، قد يكون من الممكن أيضًا الخفقان والدوخة والتغيرات في معدل ضربات القلب.

مع ارتفاع حالات إصابة الرئة، قد يستمر أيضًا العديد من المرضى الذين يعانون من COVID-19 المعتدلة إلى الشديدة في مواجهة بعض مضاعفات الجهاز التنفسي، بما في ذلك الدوار، وتقلب مستويات الأكسجين، ويتطلبون دعم الأكسجين لفترات طويلة، تمارين الجهاز التنفسي، اليوجا قد توفر أيضًا راحة.

ألم الصدر، الذي قد يكون من أعراض صحة القلب المزعجة أو احتشاء عضلة القلب، هو أيضًا من الأعراض التي يجب أخذها في الاعتبار.

تلف كلوي

وفقًا لدراسات الحالة، يمكن أن يؤثر الفيروس التاجي أيضًا على كليتيك ويجعل المرضى يعانون من مشاكل متعلقة بالكلى، حتى لو لم يكن لديهم أي مشاكل سابقة في الماضي، أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يجب أن ينتبهوا بشدة، اتباع نظام غذائي جيد مهم لتجنب المخاطر.

ألم في الساق أو تورم

هناك أيضًا تقارير متزايدة عن مرضى يعانون من تكوينات جلطة دموية في الجسم، ألم الساق، وتورم من جانب واحد، وسرعة ضربات القلب، وضعف الأطراف يجب أن يتم معالجتها على الفور.