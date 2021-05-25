الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الطماطم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الطماطم من الخضروات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لما تتمتع من مذاق جيد والعديد من الفوائد الصحية للجسم، لكن على الجانب الآخر الإفراط في تناولها يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الطماطم وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك وفقا لموقعي "healthline" و"stylecraze".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول ثمرة واحدة من الطماطم في اليوم.

فوائدها:

- تعد الطماطم مصدرًا جيدًا للألياف، حيث توفر حوالي 1.5 جرام لكل طماطم متوسطة الحجم.

- نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يعتبر من المعادن الأساسية، حيث يساعد على التحكم في ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

- كونها غنية بـ فيتامين K أيضًا المعروف باسم فيلوكينون ، وهو مهم لتخثر الدم وصحة العظام.

- بفضل احتوائها على حمض الفوليك"فيتامين ب 9"، إذ يساهم في نمو الأنسجة الطبيعي، كما إنه مهم بشكل خاص للنساء الحوامل.

- احتوائها على حمض الكلوروجينيك، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة، قد يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة.

- تشير الأدلة المتزايدة من التجارب السريرية إلى أن تناول مكملات اللايكوبين في الطماطم، قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

-أظهرت دراسة أجريت على النساء أن التركيزات العالية من الكاروتينات الموجودة بكميات عالية في الطماطم، قد تساهم في الوقاية من سرطان الثدي.

أضرار الإفراط في تناولها:

- تعتبر من الحمضيات، ونظرا لأنها غنية بأحماض الماليك والستريك، فإن تناولها يعمل على إفراز حمض المعدة المفرط، ما قد يؤدي إلىالشعور بحرقة المعدة.

- وفقًا لدراسة بولندية، تحتوي الطماطم على مركب يسمى الهيستامين الذي قد يسبب تفاعلات حساسية معينة، وبالتالي تناولها بصورة خاطئة قد يسبب التهاب الجلد التماسي التحسسي.

- وفقًا لتقرير نشرته وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يجب على الأفراد المصابين بأمراض الكلى المزمنة الحد من تناولها، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

- يمكن يؤدي الإكثار من تناولها إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، والشعور بالانتفاخ، بالإضافة إلى الإسهال.

- تناولها بكميات خاطئة يمكن أن تؤدي إلى تهيج المثانة والشعور بالحرقة الشديدة في البول.

- قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الطماطم من صعوبة في التنفس أيضا.