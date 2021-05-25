بعد عملية شريف دسوقي.. متى يتسبب مرض السكر في بتر القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

صدمة كبيرة انتابت الجميع بعد إعلان الفنانة بدرية طلبة عن إجراء الفنان شريف دسوقي عملية جراحية تم خلالها بتر قدمه.

وكتبت بدرية عبر "فيسبوك": "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

وأضافت: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقى (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل، قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وحالته مستقرة الحمد لله ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

ومع خطورة السكري، أحد الأمراض المزمنة، يستعرض الخليج 365 متى يتسبب هذا المرض في بتر القدم وكيف تحمي نفسك؟.. وفقا لموقع mayoclinic.

تساعد الإدارة الجيدة لمرض السكري والعناية المنتظمة بالقدم على منع تقرحات القدم الشديدة التي يصعب علاجها وقد تتطلب البتر.

يمكن أن تشمل مضاعفات مرض السكري تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية، تجعل هذه المشاكل القدمين عرضة لتقرحات الجلد التي يمكن أن تتفاقم بسرعة.

والخبر السار هو أن الإدارة السليمة لمرض السكري والعناية الدقيقة بالقدم يمكن أن تساعد في منع تقرحات القدم.

عندما تتطور تقرحات القدم، من المهم الحصول على رعاية فورية، تبدأ أكثر من 80 بالمائة من حالات البتر بقرح القدم، قد تتطلب القرحة غير الملتئمة التي تسبب ضررًا شديدًا للأنسجة والعظام إزالة جراحية (بتر) لإصبع القدم أو القدم أو جزء من الساق.

يتعرض بعض مرضى السكري للخطر أكثر من غيرهم، تشمل العوامل التي تؤدي إلى زيادة خطر حدوث البتر ما يلي:

- ارتفاع مستويات السكر في الدم.

- التدخين.

- تلف الأعصاب في القدمين (اعتلال الأعصاب المحيطية).

- تشوهات القدم.

- ضعف الدورة الدموية في الأطراف (مرض الشريان المحيطي).

- تاريخ مرضى من قرح القدم.

- بتر سابق.

- ضعف الرؤية.

- مرض الكلية.

- ارتفاع ضغط الدم، فوق 140/80 ملليمتر زئبق (مم زئبق)

إليك ما تحتاج إلى معرفته للحفاظ على صحة قدميك، والعلامات التي تحتاجها لاستشارة الطبيب وماذا يحدث إذا كان البتر ضروريًا.

منع تقرحات القدم

أفضل استراتيجية للوقاية من مضاعفات مرض السكري - بما في ذلك قرح القدم - هي الإدارة السليمة لمرض السكري باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام ومراقبة نسبة السكر في الدم والالتزام بنظام الأدوية الموصوف.

ستساعد العناية المناسبة بالقدم في منع حدوث مشاكل بقدميك وتضمن رعاية طبية فورية عند حدوث مشاكل.

تتضمن نصائح العناية المناسبة بالقدم ما يلي:

- افحص قدميك يوميًا

افحص قدميك مرة واحدة يوميًا بحثًا عن بثور أو جروح أو تشققات أو تقرحات أو احمرار أو ألم أو تورم، إذا كنت تواجه صعوبة في الوصول إلى قدميك، فاستخدم مرآة اليد لرؤية قاع قدميك، ضع المرآة على الأرض إذا كان من الصعب حملها أو اطلب من شخص ما مساعدتك.

- اغسل قدميك يوميًا

اغسل قدميك بالماء الفاتر (وليس الساخن) مرة واحدة في اليوم، جففهما بلطف، خاصة بين أصابع القدم.

- رش بودرة التلك أو نشا الذرة بين أصابع قدميك للحفاظ على جفاف الجلد

استخدم كريمًا أو غسولًا مرطبًا على الجزء العلوي والسفلي من قدميك للحفاظ على نعومة الجلد، يساعد منع التشققات في الجلد الجاف على منع دخول البكتيريا.

- تقليم أظافرك بعناية

قصي أظافرك بشكل مستقيم، ابردي الأطراف الحادة بعناية باستخدام لوح الصنفرة، اطلبي المساعدة من مقدم الرعاية إذا كنت غير قادرة على تقليم أظافرك بنفسك.

- لا تمشي حافي القدمين

لمنع إصابة قدميك، لا تمشي حافي القدمين، حتى في أرجاء المنزل.

-ارتدِ جوارب نظيفة وجافة

ارتدِ جوارب مصنوعة من ألياف تسحب العرق بعيدًا عن بشرتك، مثل القطن وألياف الأكريليك الخاصة - وليس النايلون، تجنب الجوارب ذات الأربطة المرنة الضيقة التي تقلل الدورة الدموية أو الجوارب ذات اللحامات التي يمكن أن تهيج بشرتك.

- شراء الأحذية التي تناسب قدميك

اشترِ أحذية مريحة توفر الدعم والتبطين للكعب.

تجنب الأحذية الضيقة والكعب العالي أو الأحذية الضيقة التي تضيق على أصابع قدميك.

إذا كانت إحدى القدمين أكبر من الأخرى، فاشترِ أحذية بحجم أكبر، قد يوصي طبيبك بأحذية مصممة خصيصًا (أحذية لتقويم العظام) تلائم الشكل الدقيق لقدميك، وتوسِّع قدميك وتوزع الوزن بالتساوي على قدميك.

- لا تدخن

يضعف التدخين الدورة الدموية ويقلل من كمية الأكسجين في الدم، يمكن أن تؤدي مشاكل الدورة الدموية هذه إلى جروح أكثر خطورة وضعف الالتئام، تحدث إلى طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الإقلاع عن التدخين.

- حدد مواعيد منتظمة لفحوصات القدم

يمكن لطبيبك أو أخصائي الأقدام فحص قدمك بحثًا عن العلامات المبكرة لتلف الأعصاب أو ضعف الدورة الدموية أو مشاكل القدم الأخرى، حدد موعدًا لفحوصات القدم مرة واحدة على الأقل سنويًا أو أكثر إذا أوصى طبيبك بذلك.

اتصل بطبيبك إذا كان لديك:

- أظافر أصابع القدمين الغارزة في اللحم.

- بثور.

- نتوءات بلون اللحم مع بقع داكنة على باطن قدميك.

- قرحة مفتوحة أو نزيف.

- ورم.

- احمرار.

- سخونة في منطقة واحدة.

- جلد مشوه.

- رائحة كريهة.

- قرحة تدوم أكثر من أسبوع إلى أسبوعين.

- قرحة أكبر من 3/4 بوصة (2 سم)

- قرحة لا تبدأ بالشفاء بسرعة

- قرحة عميقة للغاية بحيث يمكنك رؤية العظم تحتها.

سيقوم طبيبك بفحص قدمك لإجراء التشخيص ووصف العلاج المناسب.

ماذا لو كان البتر هو الخيار الوحيد؟

تختلف علاجات قرح القدم باختلاف شدة الجرح، بشكل عام، يستخدم العلاج طرقًا لإزالة الأنسجة الميتة، وللحفاظ على الجرح نظيفًا، وتعزيز الالتئام، يجب مراقبة الجروح بشكل متكرر، على الأقل كل أسبوع إلى أربعة أسابيع.

عندما تؤدي الحالة إلى فقدان شديد للأنسجة أو عدوى تهدد الحياة، فقد يكون البتر هو الخيار الوحيد.

يقوم الجراح بإزالة الأنسجة التالفة والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأنسجة السليمة، بعد الجراحة، ستتم مراقبتك في المستشفى لبضعة أيام، قد يستغرق التئام الجرح تمامًا من أربعة إلى ستة أسابيع.

ماذا بعد البتر؟

حتى بعد البتر، من المهم اتباع خطة علاج مرض السكري الخاصة بك، الأشخاص الذين خضعوا لبتر واحد يكونون أكثر عرضة للإصابة بآخر.

يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام والتحكم في مستوى السكر في الدم وتجنب التبغ في منع مضاعفات مرض السكري الإضافية.