مكياج وتسريحات شعر من نوال الزغبي لإطلالة يومية أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:34 مساءً - تتميز الفنانة نوال الزغبي بإطلالاتها الهادئة والأنيقة، التي تناسب كل امرأة عاملة ترغب في مكياج يومي ناعم وتسريحات شعر جذابة. فاختياراتها متألقة دائماً، وبإمكان المرأة أن تستوحي منها الكثير من الأفكار العصرية لتكون طلتها اليومية محط أنظار الجميع بشكل دائم. وقد اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة من أحدث إطلالات نوال الزغبي في حسابها على إنستغرام، التي تلهمك أجمل أساليب المكياج وتسريحات الشعر لإطلالة يومية أنيقة.



تسريحة فوضوية ومكياج نيود

إطلالة يومية أنيقة من نوال الزغبي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تلاقي تسريحات الشعر الفوضوية بمختلف أشكالها رواجاً كبيراً، خصوصاً بين النجمات، بمن فيهن نوال الزغبي، التي تلهمك إطلالة يومية في غاية الأنوثة والجمال، باستخدام المكياج النيود للعيون والشفاه والبلاش الزهري على تفاحة الخدين، واعتماد تسريحة الكعكة الفوضوية مع الغرة الجانبية المسحوبة بشكل فوضوي.

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إطلالة صيفية حيوية وجذابة

نوال الزغبي بإطلالة صيفية جذابة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



بإمكانك أيضاً، أن تتألقي بأجمل الإطلالات الصيفية الحيوية والجذابة، تستلهمينها من الفنانة نوال الزغبي، بحيث تختارين تظليل العين بتدرجات اللون البني، وتحددين داخل العين بالكحل الأسود، إضافة الى طبقات عدة من الماسكرا، الى جانب الروج النيود المحدد بالكونتور البني. ولإطلالة حيوية، اعتمدي تسريحة الويفي العريض، واختاري معها قبعة صيفية دائرية الحواف.



تسريحة منسدلة ومكياج مشرق

نوال الزغبي بإطلالة صيفية جذابة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



ولإطلالة يومية ناعمة ومشرقة، تلهمك نوال الزغبي مظهراً رائعاً باعتماد تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الفرق النصفي، الى جانب مكياج عيون ناعم يرتكز على تمرير ظلال العيون باللون البيج على خط الجفنين العلوي والسفلي، ووضع طبقات عدة من الماسكرا لتعزيز طول وسماكة رموشك. أما أحمر الشفاه فاختاريه باللون النيود القريب الى لون البشرة.

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مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الويفي المنسدلة

مكياج ناعم مع تسريحة الويفي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تميل النجمة نوال الزغبي في العديد من إطلالاتها، الى استخدام ألوان المكياج الترابية، وهي تلهمك مكياجاً يومياً هادئاً يرتكز على اعتماد الظلال الترابية الخفيفة والروج النيود الداكن، الى جانب البلاش البرونزي الجذاب، وتسريحة الشعر الويفي المنسدلة مع الفرق النصفي.



تسريحة فوضوية ومكياج اللامكياج

تسريحة عصرية ومكياج ناعم(الصورة من حساب نوال الزغبي على إنستغرام)



إذا كنت من محبات الإطلالات العصرية الشبابية، اعتمدي إطلالة يومية رائعة بوحي من نوال الزغبي، باعتماد مكياج اللامكياج الذي يرتكز على بشرة مشرقة وروج خفيف وظلال عيون هادئة وطبقات عدة من الماسكرا، الى جانب تسريحة الويفي المنسدلة بشكل فوضوي مع الغرة الجانبية العالية.

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مكياج برونزي مات

إطلالة أنيقة وهادئة من نوال الزغبي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



كذلك، تلهمك الفنانة نوال الزغبي مكياجاً برونزياً مات مثالياً لإطلالاتك اليومية، مع الكحل البارز والرموش الجريئة، الى جانب الروج النيود، والبلاش البارز على عظمتي الخدين. واتركي شعرك منسدلاً بشكل طبيعي على الظهر والأكتاف.



مكياج خوخي وتسريحة الويفي الرفيع

مكياج جذابة وتسريحة أنيقة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



المكياج الخوخي خيار رائعة لإطلالاتك في الربيع والصيف، وهو يناسب مختلف درجات البشرة، فاعتمديه ناعماً على طريقة نوال الزغبي، بحيث تظللين الجفن العلوي بظل العين الخوخي الممزوج مع ظل داكن عند زاوية العين الخارجية، الى جانب الروج الخوخي المات. وأكملي إطلالتك باعتماد تسريحة الويفي الرفيع الأنيقة مع الفرق الجانبي.

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