خلطات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:34 مساءً - الحل الوحيد والأمثل للتخلص من مشكلة البقع الداكنة بطرق بسيطة وطبيعية، كل ما عليك فعله هو اختيار قناع يناسبك والألتزام به لتحصلي عل نتيجة واضحة.



ماسك حبة البركة للتخلص من البقع الداكنة

ماسك حبة البركة للتخلص من البقع الداكنة



مكونات الماسك:

نصف حبة من الخيار.

ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة.

تفاصيل إعداد وتطبيق ماسك حبة البركة لإزالة البقع الداكنة:

اخلطي الخيار مع حبة البركة بواسطة الخلاط الكهربائي؛ حتى تحصلي على خليط ناعم.

طبقي الخليط على وجهك وخاصة المناطق المصابة بالبقع الداكنة، واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار الماسك مرتين أسبوعياً؛ لتحصلي على أفضل النتائج.

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ماسك زبدة الحليب وزيت الخروع لإزالة البقع الداكنة

ماسك زبدة الحليب وزيت الخروع لإزالة البقع الداكنة



مكونات الماسك:

4 ملاعق كبيرة من زبدة الحليب.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

تفاصيل إعداد وتطبيق ماسك زيت الخروع وزبدة الحليب لإزالة البقع الداكنة:

اخلطي زبدة الحليب مع زيت الخروع جيداً؛ حتى تحصلي على خليط كريمي.

طبقي الماسك على وجهك كاملاً، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

احرصي على تطبيق الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعياً.



ماسك النعناع الأخضر للتخلص من البقع الداكنة

ماسك النعناع الأخضر للتخلص من البقع الداكنة



مكونات الماسك:

كمية مناسبة من أوراق النعناع الأخضر.

تفاصيل إعداد وتطبيق الماسك:

اغسلي ورق النعناع جيداً، ثم ضعيها داخل قطعة قماش نظيفة.

قومي بعصر أوراق النعناع، ثم طبقي الخليط على الوجه والرقبة.

اتركي النعناع على الوجه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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