أفضل 5 مناكير لصيف 2021.. تناسب جميع ألوان البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:34 مساءً - حتى لو كنت من عاشقات ألوان المناكير الكلاسيكية المحايدة، لا بد من إدخال بعض ألوان طلاء الأظافر ذات الألوان الصيفية المنعشة الى روتين العناية بأظافرك، خصوصاً أن ألوان المناكير القوية والحيوية تبعث على التفاؤل والسعادة. كما أن الطريقة الأسهل لإضفاء الإشراقة على إطلالتك هي استخدام ألوان طلاء أظافر نابضة بالحياة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل 5 مناكير لـ صيف 2021، تناسب جميع ألوان البشرة.

المناكير الزهري الزاهي

Suite Eleven Bubble Gum Yum



يعد الزهري واحداً من أبرز الألوان الصيفية، لذلك يلاقي المناكير الزهري الزاهي رواجاً كبيراً بين النساء، خصوصاً أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة، حيث يضفي على البشرة البيضاء إشراقة وحيوية، ويضيء البشرة الحنطية والسمراء. جربي على سبيل المثال المناكير الزهري الزاهي Suite Eleven Bubble Gum Yum.

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المناكير البرتقالي الناري

مناكير برتقالي ناري من essie



البرتقالي هو لون مشرق للغاية يناسب جميع ألوان البشرة، ويتناسب لإطلالات النهار والمساء على حد سواء. استخدميه هذا الصيف كونه من أبرز ألوان المناكير الرائجة، واحرصي على اختيار أنواع طلاء الأظافر الجيدة التي تدوم طويلاً. بإمكانك على سبيل المثال تجربة Essie Tangerine Tease.



المناكير الأحمر الناري

Mischo Beauty Diana



الأحمر بتدرجاته المختلفة موضة كل المواسم، خصوصاً الصيف، كونه لوناً جريئاً ونابضاً بالحياة، يعزز من جمال أظافرك ويديك على حد سواء. وهو يعد المكمل الأكثر أناقة لإطلالة المرأة في الأوقات كافة. ننصحك بتجربة المناكير الأحمر الناري Mischo Beauty Diana.

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الأزرق الفاتح

Peacci Forget Me Not



بالنسبة الى الطقس الحار، لا يمكن أن تخطئي في اعتماد المناكير الأزرق الفاتح، فهو لون صيفي بامتياز ويتناغم مع جميع ألوان البشرة، خصوصاً البشرة الحنطية والداكنة. جربي مثلاً المناكير الأزرق الفاتح Peacci Forget Me Not.



المناكير الوردي

Olive & June Pink Sands



إذا كنت من محبات الألوان الصيفية الهادئة، فإن المناكير الوردي الناعم هو الخيار الأمثل لك خلال هذا الصيف، فإضافة الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة، هو يضيف الى إطلالتك لمسة أنثوية راقية وأنيقة. جربي على سبيل المثال المناكير الوردي الناعم Olive & June Pink Sands.

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