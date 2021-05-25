كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:34 مساءً - اكتشفوا DIOR SKINCARE BEAUTY TALK التي تقدّمه GISELE BÜNDCHEN ومن إخراج BARBARA ANASTACIO مع مشاركة الخبراء وأصدقاء الدار.

GISELE BÜNDCHEN



تطرّق خبراء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة إلى SUPER POTENT EYE SERUM، وكيفية إدخاله ضمن منهج العناية بالبشرة، وفوائد وأهمية العناية بالعيون.

يشتمل الضيوف على PETER PHILIPS، المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Makeup، وPHILLIP PICARDI، المحرّر المسؤول عن الجمال والتجميل في GQ، وJOANNA CZECH وSOPHIE CARBONARI، خبيرتي التجميل الشهيرتين، وSAMI MIRO، المصمّمة التي تراعي البيئة والشخصية المؤثّرة، وZHE JI، خبير الصحة، وأخيرًا LEI CHEN، المذيع الرئيسيّ البارز.