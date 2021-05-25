كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:34 مساءً - تفضل كثير من الفتيات ارتداء التنانير الطويلة لتواكب صيحات الموضة الحديثة، فهي قطعة أنيقة مناسبة للصيف، سواء لإطلالات نهارية كاجوال أو مسائية راقية، ومختلف المناسبات والأوقات، فقدمت دور الأزياء والماركات العالمية الكثير من التصاميم الخاصة بآخر اتجاهات التنانير ضمن مجموعاتها لموسم صيف 2021.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365 .نت" أجمل موديلات تنانير طويلة لـ صيف 2021، لتسوحىِ إطلالتك من خلالها.

أجمل موديلات تنانير طويلة لصيف 2021

تنورة سادة باللون الأحمر من ماركة Flying Solo

تنورة سادة باللون الأحمر من ماركة Flying Solo

إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة عملية وأنيقة في نفس الوقت، مناسبة للمشاوير العامة والعمل في النهار، يمكنك ارتداء هذه التنورة الطويلة السادة من ماركة Flying Solo، وصُممت من القماش باللون الأحمر، وهي من التصاميم الأكثر كلاسيكية والتي تظل على ساحة الموضة العالمية مهما تغيرت موديلات التنانير، ويمكنك تنسيق هذه التنورة مع قميص رسمي أو كاجوال قطن باللون الأسود أو الأبيض بحذاء.

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تنورة منقوشة من ماركة Koché

تنورة منقوشة من ماركة Koché

لإطلالة أكثر نعومة وأنوثة تناسبك إطلالتك المسائية للصيف، قدمت ماركة Koché العديد من التصاميم الراقية، وقد أعجبتنا هذه التنورة المنقوشة من القماش الشيفون والدانتيل، ومطبعة بنقشة الأزهار بألوان عديدة بتصميم البليسيه، مع تنسيق بلوزة أو توب قصير من الداخل، وتناسب هذه الإطلالة السهرات المسائية لإطلالة بسيطة وراقية، ويمكنك تنسيق هذه التنورة مع حذاء بكعب عالٍ من اللون الأسود.

تنورة عملية باللون الأخضر من دار A bell

تنورة عملية باللون الأخضر من دار A bell

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة عملية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة من دار A Bell، بارتداء تنورة طويلة من القماش الكشكش، باللون الأخضر الزيتوني وهي تجمع بين الأناقة والعصرية، وصُممت بكسرات بسيطة وتنتهى بفتحة من اللون البيج مع خط بطول التنورة ومن منطقة الخصر من نفس اللون، يمكنك تنسيقها مع بلوزة باللون الأبيض، ويمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة في أوقات العمل.

تنورة سادة باللون الأسود من ماركة Wolk Morais

تنورة سادة باللون الأسود من ماركة Wolk Morais

قدمت ماركة Wolk Morais، موديلات عديدة من التنانير الطويلة الأنيقة، إذا كنتِ تبحثين عن تنورة لتناسب إطلالتك المسائية، يمكنك اعتماد هذه التنورة السادة المُصممة من القماش باللون الأسود ومن الكشكش من أسفل التنورة، ويمكنك تنسيق هذه التنورة من بلوزة دانتيل باللون الأسود مع حزام عريض أبيض اللون.

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