تألقي بالأصفر على طريقة ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:34 مساءً - خطفت النجمة ياسمين صبري الأنظار عندم أطلت بفستان اصفر ساحر الى جانب زوجها، فما سر إطلالتها الرائعة وكيف تنسق الحسناء هذا اللون؟



أطلت الممثلة ياسمين صبري الى جانب زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة حيث لبى الثنائي الدعوة الى حفل زفاف رجل الأعمال المصري علي الجميل من ليلى الدبس ابنة عضو مجلس الشعب السوري أيمن الدبس.والذي أقيم في منطقة الغردقة.

ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

الصورة من حسابها على انستغرام





وقد تألقت ياسمين للمناسبة بفستان من الباييت الأصفر الطويل من تصميم المبدع العالمي اللبناني نيكولا جبران. ويتميز بقصة منسدلة عند الأكتاف وبقصة ضيقة تتسم بشق جانبي طويل. ما ميز إطلالتها هو براعتها في تنسيق اللوك الأصفر بأكسسوارات فضية على غير عادة فالحذاء مرصع بالفضة والحقيبة فضية وتزينت ياسمين صبري بمجوهرات من الماس والبلاتين الصلب المصقول.



ياسمين صبري ترتدي مجوهرات من البلاتين والماس

الصورة من حسابها على انستغرام

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لم تحب ياسمين صبري اللون الأصفر؟



من يراقب إطلالاتها العصرية يتبين أنها تعشق اللون الأصفر فقد ارتدته في كافة المناسبات العملية والرسمية، فلنفصّل معاً كيف نسقت النجمة هذا اللون لعلك تستوحين منها إطلالاتك بالأصفر لموسم الصيف.



ياسمين تريدي القميص الكحلي والسروال الأصفر وتتألق بهذا الستايل العملي والذي يتسم بالرقي فاللون الأصفر منسق بعناية مع لون قاتم موحد.

ياسمين صبري في سروال اصفر

الصورة من حسابها على انستغرام





ياسمين ترتدي الفستان البوهو المطبع خلال إجازة صيفية وقد أرخت شعرها الطويل فبدت إطلالتها طبيعية ولكن أنيقة.

ياسمين صبري في فستان بوهيمي اصفر

الصورة من حسابها على انستغرام





كما أطلت ياسمين صبري في فستان بطابع الستينات والذي يمتاز بقصة مربعة عند الصدر وبتطبيعات منمقة. هو لوك فنتدج أحسنت تنسيقة مع تسريحة مماثلة.

ياسمين في فستان مطبع بالبني

الصورة من حسابها على انستغرام





وقد أحسنت ياسمين صبري تنسيق البليزر من بالمان الشهيرة مع سروال قاتم وتميزت بتسريحة شينيون مشدود ومنخفض لتستكمل أناقة الستايل الذي تعتمده النجمة.

ياسمين ترتدي البليزر الأصفر

الصورة من حسابها على انستغرام

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