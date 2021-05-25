سمية الخشاب تعلن عن عمل فني جديد مع عمر كمال.. ومتابعون: خلي بالك من طحالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها برفقة مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، في إطار بوستر للإعلان عن تعاون جديد لهما تحت اسم «أوعدك»، وعلقت عليها عبارة تشير إلى استعدادهما لإطلاق أغنية جديدة مشتركة بينهما، قائلة: «قريبا».

وعن إطلالتها في البوستر الذي نشرته، عبر حسابها الشخصي، ونشره عمر كمال أيضا على صفحته الرسمة بموقع «فيس بوك»، فارتدت سمية الخشاب به فستان أسود قصير، وبشعر أسود منسدل على كتفيها، واضعة رابطة شعر في مقدمة رأسها باللون الأحمر، مرتديه عددا من السلاسل وساعة يد وحظاظة في يدها الأخرى، وأكملت إطلالتها تلك بارتداءها لحذاء أسود مفتوح ملفوف على قدميها حتى منتصف السمانة.

وارتدى الفنان عمر كمال في البوستر بليزر باللون الأسود، وبنطلون أسود ماط، وتيشرت أبيض أسفل البرليزر، وظهر ممسكا بيدها، بينما هي تقف إلى جانب سيارة حمراء اللون، وحمل العمل الفني الذي أعلن كلاهما عنه اسم «أوعدك».

وعلق الكثير من المتابعين على ذلك المنشور، وكان أبرز تعليق تفاعل معه الكثيرين لإحدى المتابعين الذي علق قائلا: «خدتهم كلهم حتى حلاوتهم»، بينما علق آخر: «خلي بالك من طحالك يا سمية»، في إشارة منه لما حدث معها قبل ذلك بعد زواجها من الفنان أحمد سعد، عقب مشاركته في غناء تتر مسلسل «الحلال»، وتعرضها للضرب منه، ما أدى إلى تهتك طحالها.

وكانت الفنانة سمية الخشاب نشرت منشور لها من قبل دعمت به الفنان عمر كمال، قائلة: «أنا مش ضد المهرجانات نهائيا.. أنا ضد الكلمات بس»، موضحة أنه الفنان المفضل لها في المهرجانات: «بحب في المهرجانات أغني عمر كمال.. مطرب ذكي وبيعرف يختار أغانيه، وأي حد مبدع هحط إيدي في إيده وأساعده في الشهرة.. لازم ندي فرص لأجيال جديدة».