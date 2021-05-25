ياسمين صبري على متن مركب في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: حلوة من غير مكياج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جديدة لها خلال قضاء عطلتها الصيفية في إحدى الدول خارج مصر، وهي على متن مركب وسط المياه.

إطلالة ياسمين خلال الصورة

وخلال الصورة، ظهرت «ياسمين» مرتدية فستانا أبيض صيفيا، وقامت بإلمام شعرها، ولم تضع أي من مستحضرات التجميل على وجهها.

تفاعل المتابعون مع الصورة

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل الآلاف معها؛ إذ جاء من بين التعليقات، «شوفتي لما شيلتي الميك آب وشك نور إزاي؟»، «حلوة من غير مكياج»، «الجمال العربي الأصيل».

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بفستان أصفر

ومنذ أيام، لفتت ياسمين صبري، أنظار متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وظهرت الفنانة في الفيديو وهي تستعرض أناقتها مرتدية فستانا أصفرا، مع وضع مكياج سموكي أظهر لون بشرتها أغمق من الطبيعي، ما آثار تعليقات متابعيها على إطلالتها في أحدث ظهور لها، خلال حضورها حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل.

وجاءت من بين تعليقات المتابعين: «من أجمل الجميلات، ليه مغيرة شكل جمالك الطبيعي أحلى، شبه نادين نجيم».

ياسمين صبري تتصدر التريند

وكان اسم الفنانة ياسمين صبري، تصدر محركات بحث «جوجل» الفترة الأخيرة، عقب نشرها عددا من الصور لها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالهم بإطلالة صيفية، وشبهها الجمهور بالفنانة نادين نجم.

وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها التي ظهرت بها، مرتدية فستانا أبيضا شفافا، وممسكة في يدها بقبعة، معلقة على الصورة: «ممتنة للأبد».

وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم».

يشار إلى أن آخر جلسة تصوير لياسمين ظهرت خلالها بإطلالة صيفية، هي التي نشرتها على يخت في البحر، مرتدية فستانا أبيضا شفافا ممسكة بيدها قبعة، ما نال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلها تتصدر «التريند» على «السوشيال ميديا».