بعد بتر شريف دسوقي لقدمه.. الإفتاء توضح كيفية تغسيل الجزء المبتور وتكفينه 

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

حالة من التعاطف والحزن الشديد، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، مع الفنان شريف الدسوقي، عقب إجرائه عملية جراحية ببر خلالها قدمه، إثر إصابته بخراج بها، خلال تصويره فيلم «وقفة رجالة».

ما هو المرض الذي تسبب في بتر قدم شريف دسوقي؟

كان الفنان شريف دسوقي تحدث في وقت سابق عن معاناته عقب إصابته في أحد مشاهد فيلم «وقفة رجالة»، إذ أنه كان يعاني من إصابته بخراج في قدمه، بعد تصويره لأحد المشاهد في الفيلم، باستخدام مساج ماء البحر بالبخار المالح، وخلال تصوير ذلك المشهد الذي حذر منه الفنان تعرض للإغماء بسبب عدم قدرته على تحمل ذلك.

وعقب إفاقته من الإغماء الذي تعرض له، لاحظ وجود خراج كبير في قدمه، ما جعله يتردد على المستشفيات لعدة أشهر طويلة بعد الانتهاء من تصوير المشهد لمعالجة الخراج الذي أصبح حجمه يتضاعف حتى أصبح يشكل خطورة كبيرة على صحته بشكل عام، حتى اتفق الأطباء في نهاية الأمر إلى ضرورة بتر قدمه لحمايته من مضاعفات الخراج.

الإفتاء توضح كيفية تغسيل الجزء المبتور وتكفينه

وحسبما أوردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 3654، تلك هي خطوات التعامل الصحيح مع الجزء المبتور من جسم الإنسان، وهي:

- لا يغسل هذا العضو المبتور، ولا يصلَّى عليه.

- يستحب أن يلف في «خرقة» قطعة قماش ويكفي أيضًا الكيس الخاص بالعملية.

- يدفن.

وأوضحت دار الإفتاء، أن شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي قال في كتاب «المجموع شرح المهذب»، أن العضو المقطوع من الحي هناك وجهين في وجوب غُسله والصلاة عليه: أحدهما يُغسل ويُصلى عليه كعضو الميت، وأصحهما: لا يُغسل ولا يُصلى عليه.