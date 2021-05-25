«شذى».. فتاة تثير التعاطف على «تيك توك»: تظهر بعين واحدة وصديقتها السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التعاطف الشديد لاقتها فتاة على منصة الفيديوهات «تيك توك» تدعى شذى علي، بعدما وجهت إليها إحدى متابعيها تساؤلا حول ظهورها الدائم بيعن واحدة، وحرصها على إخفاء الأخرى مستخدمة شعرها؛ إذ جاء مضمونه «ليش بس بعين واحدة تطلعين؟».

الفتاة توضح سر ظهورها بعين واحدة

وخلال مقطع فيديو لم تتجاوز مدته 3 دقائق، ردت الفتاة على السؤال، موضحة سر ظهورها الدائم بعين واحدة، قائلة: «أنا من 15 سنة بالظبط، واحدة صحبتي لبست اللينسز بتاعتي وأنا مكنتش أعرف إن هي لبستها، فأنا جيت لبستها عملت لي قرحة وخراج في النن، وكل دكتور أروح له يقولي إني لازم ترقيع قرنية يعني لازم القرنية تتشال وتتحط عين مكانها».

@shazaaali الرد على @sacrificedhashim الحمد لله على نعمه ربنا علي بس# مش عايزه تنمر##الصوت الأصلي - Shazaa Ali

وتابعت «شذى»: «طبعا أنا رفضت وقبلت بالوضع اللي أنا فيه عشان كنت بخاف من العمليات ومش بحب موضوع إني أشيل عيني وأحط عين تانية، طبعا مبشوفش بيها كأنها مركونة واللي يشوفني أول مرة يقولي أنتِ حولة؟ بس أنا مش بزعل ده ابتلاء من ربنا والحمد لله».

تفاعل مع فيديو الفتاة

وسرعان ما لاقى فيديو الفتاة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها؛ إذ سجل أكثر من 35 ألف إعجاب، وما يقرب من ألف تعليق، وجاء من بين التعليقات: «أنتِ كده كده جميلة»، «ربنا يشفيكي بس أنتِ حلوة في كل حالاتك»، «برافو عليكي إنك قادرة تواجهي»، «أنتِ شجاعة وجميلة»، «ربنا يشفيكي ويوفقك دايما».

ويتابع الفتاة عبر حسابها بـ«تيك توك»، أكثر من 43 ألف شخص؛ إذ تحرص دائما على نشر مقاطع فيديو من حياتها اليومية، وظهورها بعينها اليمنى فقط، وتداري الأخرى المصابة بشعرها أو ترتدي نظارة شمسية، فضلا عن احترافها الغناء في بعض المقاطع القصيرة.