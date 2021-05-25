لماذا يصف الأطباء أدوية سيولة الدم لمرضى كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يرى العديد من الأطباء أن بعض الستيرويدات ومخففات الدم هي الأدوية الفعلية التي تنقذ حياة مرضى كوفيد الخفيف إلى المصابين بشدة.

لكن لماذا يصف الأطباء أدوية سيولة الدم لمرضى كوفيد؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

يقول الدكتور راماكانتا باندا، جراح القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب الآسيوي في مومباي بالهند، "تزيد عدوى كوفيد من خطر تكوين جلطة الدم في أجزاء مختلفة من نظام الأوعية الدموية في الجسم، لمنع حدوث ذلك، يحتاج المرضى الذين يعانون من عدوى كوفيد إلى تناول مضادات التخثر".

الوصفة الذاتية يمكن أن تكون خطيرة

يضيف الطبيب: "تعتمد مدة منع تخثر الدم على شدة المرض (عدوى الفيروس التاجي) والحالات الطبية الموجودة مسبقًا للمرضى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وما إلى ذلك، يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب قبل تناول مضادات التخثر، لا تتناول مضادات التخثر دون تمييز دون وصفة طبية من طبيب مختص مثل أخصائي الأمراض المعدية أو أخصائي أمراض الرئة أو أخصائي طبي إلخ".

في حديثه عن دور مميعات الدم، يقول الدكتور أتول ليماي، طبيب القلب في مستشفى فورتيس مولوند: "من الناحية المثالية، فإن مميعات الدم هي عوامل مضادة للصفائح الدموية، يتمثل دورهم في منع تجلط الدم على السطح الخشن للأوعية الدموية (البلاك العصيدي)، يستخدم هذا الدواء على نطاق واسع في مرضى القلب والسكري الذين ثبت أنهم يصابون بجلطات، في COVID-19 ، تكون ظاهرة الانصمام الخثاري (تخثر الدم) عالية جدًا، ويصاب العديد من المرضى بنوبة قلبية ونوبة شلل / سكتة دماغية وما إلى ذلك، لذلك، من أجل منع حدوث ذلك، فإننا نستخدم أدوية سيولة الدم ".

وحذر الطبيب من وصف أدوية مميعة للدم من تلقاء نفسك ووصفها بأنها "خطيرة"، حيث يضيف: "في COVID19 ، نستخدم مزيجًا من العوامل المضادة للصفائح الدموية والعوامل المضادة للتخثر، ولكن هناك مدة محددة تعتمد على تقرير الدم، يعاني الكثير من الأشخاص من بعض التشوهات في آلية التجلط لديهم، ودون النظر إلى ذلك إذا تناولوا هذه الأدوية، فسوف يصابون بوظيفة النزيف في مرحلة ما، باختصار، يجب ألا يؤخذ ذلك في الاعتبار إلا بعد التحدث إلى خبير صحي".

يشعر العديد من الأطباء أن مميعات الدم توصف أكثر مما هو مطلوب، يجب إعطاء مخففات الدم في مرحلة معينة من الإصابة بعدوى COVID أو أثناء مرحلة الشفاء عندما يكون خطر تكوين الجلطة الدموية مرتفعًا.

عليك أن تتذكر أنه في 70 إلى 80٪ من المرضى لا تظهر عليهم أعراض وأن الكثيرين منهم يعانون من هذا الفيروس في الجسم دون أي رد فعل من الجسم تجاه الفيروس، قد لا يحتاج هؤلاء المرضى إلى أي مميعات للدم، ولكن يجب دائمًا فحص ذلك من قبل الطبيب المعالج وإجراء اختبارات معينة لتحديد الالتهاب .

من يحتاج أدوية سيولة الدم؟

وفقًا للدكتور باندا، يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مخففات الدم لحالات طبية موجودة مسبقًا مثل أمراض القلب أو أمراض صمام القلب أو السكتة الدماغية الاستمرار في تناول مسيلات الدم أثناء علاج كوفيد وبعد التعافي.

يجب على الأشخاص الذين لديهم علامات التهابية تهيئهم لخطر أكبر لتكوين الجلطة الدموية أن يأخذوا مميعات الدم، ستحدد الاختبارات الموصوفة من قبل الطبيب ذلك.

يضيف الدكتور باندا: "إذا كانت جميع علامات الالتهاب لدى الشخص طبيعية، فلن تظهر عليه أعراض ولا يعاني من أي حالات طبية موجودة مسبقًا مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، وما إلى ذلك، ففي مثل هذا السيناريو لا تكون مميعات الدم مطلوبة، ومع ذلك، استشر طبيبك دائمًا للحصول على علاج دقيق".