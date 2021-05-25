لا ترميه.. فوائد لا تعرفها عن قشر الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نتناول الموز ونرمي قشوره دون أن ندرى فوائدها الصحية للجسم، حسب قول الدكتورة سوزي بوريل، خبيرة التغذية الأسترالية، التي قالت إن قشر الموز مثل اللب يحتوي على ألياف غذائية تفيد في تخفيض الوزن.

وقالت "بفضل القشور يمكن زيادة كمية الألياف الغذائية التي نتناولها، بالإضافة إلى ذلك يحتوي قشر الموز على فيتامين В6 وفيتامين С"، وفقا لروسيا اليوم.

وتنصح الخبيرة، بإضافة قشور الموز إلى عصير، وأوضحت أن الموز الأصفر غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع تطور الأورام الخبيثة. أما الموز الأخضرـ فهو غني بالحمض الأميني تريبتوفان، الذي يرتبط بنوعية النوم الجيدة، والنشاء الذي يؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء.

في المقابل، شككت خبيرتا التغذية سينتيا ساس وجيكي نيوجينت عنفي هذه الطريقة لفقدان الوزن، وقالت نيوجنت، إن هناك مواد غذائية أخرى لذيذة تحتوي على الألياف الغذائية. أما ساس، فتشير إلى أن البحوث في هذا الشأن غير كافية لتأكيد وجهة نظر سوزي بوريل.