لم تنتظر الوظيفة الحكومية.. ساندي شابة حديثة التخرج تصنع الشموع المعطرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخرجت في كلية تجارة جامعة حلوان قبل أشهر، وتقدمت بشهادتها في عدد من مقابلات العمل «الإنترفيو» وفي كل مرة يتملكها الأمل وتنتظر دورها لكن دون فائدة، قررت أن تبدأ في مشروع خاص بها من المنزل بإمكانيات محدودة، أرادت أن تتميز وتختلف عن غيرها وألا تكون فكرتها مستهلكة كبيع وشراء الملابس حتى قررت أن تقوم بتصنيع الشموع المعطرة، خاصة وأن هذا المشروع غير دارج في مصر، وعلمت ذاتها بذاتها حتى شربت أصول المهنة ونجحت.

تروي ساندي يوسف عبده 22 عاما، خريجة كلية تجارة جامعة حلوان مقيمة بمحافظة القاهرة، لـ«الوطن»، تفاصيل قصتها قائلة: «بدأت مشروعي قبل 3 أشهر وقررت أن تكون فكرة المشروع غير مستهلكة في مصر، وقد كان، وبالفعل بدأت في تصنيع الشموع المعطرة وقمت بشراء المواد الخام المستخدمة»، مشيرة إلى أن مشروعها معروف في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استحدمت زيوتا عطرية وشموعا من خامات مستوردة.

وتوضح ساندي أن الإقبال على منتجاتها قاصر على الأصدقاء والأقارب ولكن ليس الإقبال الذي أطمح فيه، وأحرص على ترويج منتجاتي على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستجرام، وعن الأسعار يتراوح سعر البرطمان من 50 إلى 90 جنيها حسب الحجم، مضيفة: أحرص على استخدام شموع رومانسية تساعد في تقليل الاكتئاب والتوتر وأعياد الميلاد، كما أحرص على وضع الشموع في قوالب سليكون وبرطمانات زجاج و الألومنيوم، للحفاظ عليها أما عن العطور فأقوم باستخدام عطور مثل «اللافندر، التوت البري، الفانيليا والفراولة وجوز هند».

وعن الصعوبات التي واجهتها تقول ساندي «عدم توفر الخامات واستيرادها من الخارج ومحاولات البعض إفشالك تعد الأكثر صعوبة فيما يتراوح التصميم الواحد نصف ساعة تقريباً»، متمنية امتلاك ورشة يوما ما وبراند عالمي.