بعد انفصاله عن زوجته.. شريف الدسوقي يوضح سبب زيارته لطبيب نفسي: هو ينفع حد ينزل يرقص في الشارع؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنان شريف الدسوقي «تريند» محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة بدرية طلبة إجراءه لعملية جراحية لبتر قدمه، ما جعل الكثيرون من محبيه يتسائلون عن سبب بتر قدمه، الذي يعود إلى إصابته في تصوير إحدى مسلسلات رمضان 2021؛ إذ أنه لم يستكمل العمل به بعد إصابته تلك.

موهبة فنية أحدثت ضجة كبيرة خلال شهر رمضان عام 2020، بعد مشاركته في مسلسل «بـ100 وش»، مع الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، لم يكن ذلك المسلسل أول تجربة تمثيل له، لكنه شارك في الكثير من الأفلام القصيرة، فضلا عن مشاركته في مسلسل «زي الورد» للفنان يوسف الشريف.

وعن تفاصيل إصابته التي أدت إلى بتر قدمه، سبق وأوضح أنه خلال تصويره لأحد المشاهد في مسلسل يعرض في رمضان الماضي الذي لم يستكمله «مشوني منها»، تعرض إلى إصابة في قدمه، قائلا: «اتصابت يومها بجرح صغير ومكنتش أعرف إني عندي سكر.. روحت وجيت تاني يوم قولتلهم إني حاسس بدوخة ودوني المستشفى.. أفاجأ إن ولا واحد من المسلسل معايا باستثناء المنتج محمد الجنايني وهو منتج فيلم وقفة رجالة».

شريف الدسوقي: استبعدت من أعمال فنية بحجة إني بصور المسلسلات وأنا سكران

وأوضح الفنان شريف دسوقي في منشور سابق له، أنه عقب ذلك اكتشف أنه مريض سكر، ما جعله يخفي إصابته تلك عن منتج فيلم «وقفة رجالة»، حتى لا يوقف تصوير الفيلم، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التصوير وبعده بدأ تصوير أعمال أخرى، تفاجأ بما يتداول عن استبعاده من الأعمال الفنية بحجة أنه «بيدخل تصوير المسلسلات مخمور».

وعن ما يتداول حول دخوله لمصحة نفسية، أوضح «دسوقي» أنها لم تكن سوى زيارة لطبيب نفسي منذ 20 عاما؛ إذ أنه اضطر للذهاب إليه بعد انفصاله عن زوجته أم ابنه، قائلا: «هو في حد لما ينفصل عن زوجته ينزل الشارع يرقص»، مشيرا إلى أن الحزن توغل في نفسه؛ إذ أنه يعاني بعد إصابته في قدمه منذ 8 شهور، متابعا: «عيب يتقال عليا إني دخلت مصحة نفسية أو بدخل اللوكيشن سكران.. أنا بحضر قبل التصوير بساعتين وبظبط مع العمال الديكور».