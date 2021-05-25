الامارات | «البوكر العربية» أردنية.. جلال برجس يحصد الجائزة بـ«دفاتر الوراق»

شكرا لقرائتكم خبر عن «البوكر العربية» أردنية.. جلال برجس يحصد الجائزة بـ«دفاتر الوراق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت رواية «دفاتر الوراق» للكاتب الأردني جلال برجس، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بالجائزة العالمية للرواية العربية 2021 في دورتها الـ14، كما أعلن ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة تحكيم الجائزة هذا العام الشاعر شوقي بزيع، عبر بث مصور «عن بعد».

ومن المقرر أن يحصل الفائز بـ«البوكر العربية» على جائزة قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية. بينما يحصل الكتاب الذين ترشحت رواياتهم اختيارها للقائمة القصيرة هذا العام، وهم: الحبيب السلمي من تونس عن «الاشتياق إلى الجارة»، وعبدالمجيد سباطة من المغرب عن رواية «الملف 42»، وعبداللطيف ولد عبدالله من الجزائر عن رواية «عين حمورابي»، وأميرة غنيم من تونس عن رواية «نازلة دار الأكابر»، ودنيا ميخائيل من العراق عن رواية «وشم الطائر»، على جائزة تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار.

وقال شوقي بزيع «قد تكون الميزة الأهم للعمل الفائز، فضلاً عن لغته العالية وحبكته المحْكمة والمشوقة، هي قدرته الفائقة على تعرية الواقع الكارثي من أقنعته المختلفة، إذ يقدم المؤلف أشد البورتريهات قتامة عن عالم التشرد والفقر وفقدان المعنى واقتلاع الأمل من جذوره، بما يحول الحياة إلى أرخبيل من الكوابيس. ومع ذلك فإن الرواية ليست تبشيراً باليأس، بل هي طريقة الكاتب للقول بأن الوصول إلى الصخرة العميقة للألم، هو الشرط الإلزامي لاختراع الأحلام، وللنهوض بالأمل فوق أرض أكثر صلابة».

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