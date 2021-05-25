بعد تصدره التريند.. تعرف على مرض شريف الدسوقي الذي تسبب في بتر قدمه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنان شريف الدسوقي تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة بدرية طلبة عن إجراء شريف الدسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه، ما جعل الكثيرون يبحثون عن حقيقة ذلك الخبر للتأكد منه، ليعلن بعد ذلك عدد من الممثلين تأكيد الخبر، متمنيين له الشفاء العاجل.

ونوضح من خلال هذا التقرير المرض الذي عانى منه الفنان شريف الدسوقي وتسبب في إجراءه لعملية جراحية لبتر قدمه.

ما هو المرض الذي تسبب في بتر قدم شريف الدسوقي؟

كان الفنان شريف الدسوقي تحدث في وقت سابق عن معاناته عقب إصابته في أحد مشاهد فيلم «وقفة رجالة»، إذ أنه كان يعاني من إصابته بخراج في قدمه، بعد تصويره لأحد المشاهد في الفيلم، باستخدام مساج ماء البحر بالبخار المالح، وخلال تصوير ذلك المشهد الذي حذر منه الفنان شريف الدسوقي تعرض للإغماء بسبب عدم قدرته على تحمل ذلك.

وعقب إفاقته من الإغماء الذي تعرض له، لاحظ وجود خراج كبير في قدمه، ما جعله يتردد على المستشفيات لعدة أشهر طويلة بعد الانتهاء من تصوير المشهد لمعالجة الخراج الذي أصبح حجمه يتضاعف حتى أصبح يشكل خطورة كبيرة على صحته بشكل عام، حتى اتفق الأطباء في نهاية الأمر إلى ضرورة بتر قدمه لحمايته من مضاعفات الخراج.

وكان قد وضح الفنان شريف الدسوقي من قبل تفاصيل إصابته خلال تصوير آخر مشهد له في فيلم «وقفة رجالة»، مشيرا إلى أنه عندما علم بتفاصيل تصوير المشهد اعترض في البداية، لافتا إلى أنه بحكم حياته في الإسكندرية، كان يعلم أن استخدام بخار ماء البحر المالح شديد الخطورة، وبعد بدء تصوير المشهد، اعترض عدد من الفنانين في العمل بعد شعورهم بالاختناق، ولكن هو لم يستطع الاستكمال وتعرض للإغماء، ليكتشف بعد ذلك إصابته بالخراج في قدمه.