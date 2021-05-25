أزهري يوضح سر استخدام الملابس الشخصية في أعمال السحر: قرابين للجن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل كبير شهدته عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول لجوء بعض الأشخاص للقيام بأعمال السحر والجدل رغبة في إحداث الأذى لغيرهم، عن طريق استخدام قطع من الملابس الشخصية لهؤلاء الضحايا؛ إذ تساءل الكثيرون حول سر استخدام تلك الأغراض الخاصة في أعمال الشعوذة، وهو ما أثار الذعر في بعض النفوس.

أزهري يفسر لجوء الدجالين لاستخدام الملابس الشخصية في أعمال السحر

من جهته، علق الأزهري أحمد مدكور على الأمر، خلال تصريحاته لـ«هن»، موضحا أن الدجالين والسحرة يلجأون إلى استخدام الأغراض الشخصية لضحاياهم، بناء على ما يطلبه الجان منهم من أمور مختلفة.

وتابع «مدكور»: «الساحر أو الدجال يفعل ما يطلبه منه الجان، فهو يقدم قرابين مختلفة حتى يتعامل معه، ومن الجان من يطلب ملابس شخصية للضحية، أو نقاط من دمه، أوالكفر والشرك بالله، فلكل جني مطلبه حتى يتم إتمام السحر، وما هي إلا قرابين تٌقدم إليهم».

أعراض تعرض الشخص للسحر والحسد

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، عندما قال: (ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ)، وقوله تعالى: (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)، سورة الفلق.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن السحر والحسد يكونان بلاء من الله، أو ابتلاء، مؤكدًا أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذى يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها.

أعراض تعرض الشخص للسحر:

- الصداع المتنقل.

- صفرة في الوجه.

- كثرة التعرق والتبول.

- ضعف الشهية.

- برودة في الأطراف.

- تظهر أعراض مثل خفقان في القلب، وحزن وضيق في الصدر.

- ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين، وأرق في الليل.

- انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

- كثرة التجشؤ والتنهد.

- حب الانعزال.

- الخمول والكسل، الرغبة في النوم، ومشكلات صحية أخرى.