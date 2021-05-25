الامارات | خبيرة إسرائيلية: وصلنا لمناعة القطيع ضد "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة إسرائيلية: وصلنا لمناعة القطيع ضد "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرحت خبيرة إسرائيلية في مجال الأوبئة اليوم أن إسرائيل وصلت إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا، وأنه لا توجد حاليا حاجة ملحة لتطعيم الأطفال.

ونقل موقع "واي نت" عن جيلي ريجيف يوشاي رئيسة وحدة علم الوبائيات المعدية في مركز شيبا الطبي :"لقد وصلنا إلى مناعة القطيع، دون تطعيم الأطفال. ولا يوجد مبرر ولاحاجة للإلزام والضغط من أجل تطعيمهم".

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن 6ر56% من سكان إسرائيل تم تلقيحهم بصورة كاملة ضد كورونا، وأن إسرائيل قدمت 56ر10 مليون جرعة لقاح لسكانها.



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