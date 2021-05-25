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الامارات | خبيرة إسرائيلية: وصلنا لمناعة القطيع ضد "كورونا"

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تل أبيب -د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرحت خبيرة إسرائيلية في مجال الأوبئة اليوم أن إسرائيل وصلت إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا، وأنه لا توجد حاليا حاجة ملحة لتطعيم الأطفال.

ونقل موقع "واي نت" عن جيلي ريجيف يوشاي رئيسة وحدة علم الوبائيات المعدية في مركز شيبا الطبي :"لقد وصلنا إلى مناعة القطيع، دون تطعيم الأطفال. ولا يوجد مبرر ولاحاجة للإلزام والضغط من أجل تطعيمهم".

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن 6ر56% من سكان إسرائيل تم تلقيحهم بصورة كاملة ضد كورونا، وأن إسرائيل قدمت 56ر10 مليون جرعة لقاح لسكانها.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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