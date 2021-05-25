للخريجين.. 6 مهارات شخصية تُسهل عليك الحصول على وظيفة بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

المهارات الشخصية من أهم العوامل المؤثر التي تساعدك على الحصول على الوظيفة المناسبة بعد التخرج.

وذكر تقرير "لينكد إن" تحت عنوان "دليل الخريج للحصول على الوظائف"، أن هناك 6 مهارات مطلوبة في جميع القطاعات التي يمكن أن تساعد الخريجين على التميز من بين الحشود، وبدء حياتهم المهنية، وهي مهارات شخصية، مثل:

1- التواصل.

2- القيادة.

3- القدرة على حل المشكلات.

4- إدارة العمليات.

5- التسويق.

6- خدمة العملاء.

وأشار إلى أنه مع استمرار تفشي "كوفيد 19"، وتأثيره في طريقة عمل الشركات، تظل مهارات خدمة العملاء واحدة من المهارات القوية الحيوية.

وقال: يظل هناك طلب مرتفع على الموظفين الذين يعرفون كيفية التعامل مع العملاء بطريقة تجعلهم يشعرون بالتقدير، خاصة أن إجراء العديد من الخدمات، أصبح عبر الإنترنت، من دون الحاجة لعنصر التعامل "وجهاً لوجه" القديم.

وأشار التقرير إلى أن مهارة القيادة لا تقتصر على المديرين، إنما هي علامة على الوعي الذاتي والمصادقة، ويمكن أن تأخذ حياتك المهنية إلى آفاق جديدة، حيث يجب على الموظفين اتخاذ القرارات الحاسمة في الأوقات الصعبة.