أفكار ملابس للمحجبات على الشاطئ موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحتار الشابات عند اختيار إطلالاتهن على شاطئ البحر؛ حيث تبحث كل امرأة محجبة عن إطلالة محتشمة وعملية ترافقها أثناء قضاء عطلتها في الشاطئ، وتُعَدُّ حسابات مدونات الموضة مصدر إلهام مميز لاختيار أفضل الإطلالات بمواكبة خطوط الموضة، لذا جمعنا لكِ من أبرز خياراتهن أجمل الإطلالات التي يمكنك أن تستوحي منها تنسيقات مميزة تناسب مظهرك المحتشم.



مريم حسن بإطلالات أنيقة للشاطئ

مريم حسن بفستان أنيق للشاطئ -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد الإعلامية المصرية والبلوغر المتخصصة في الأزياء والموضة، مريم حسن، على خطوط الموضة في إطلالاتها المختلفة، وتحرص على اعتماد أفكار إطلالاتها بما يليق بحشمتها ويناسب حجابها، ولإطلالات الشاطئ تأنقت بفستان اللون الفوشيا المصمم بطبقات خفيفة وأكمام منفوخة مع حزام أسود للخصر، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مطبع بالألوان الصيفية مع حذاء من القش، وفي الخيار الثاني أطلت ببلوزة بيضاء مصممة بأكمام منفوخة مع تنورة بيضاء مطبعة بالزهور الملونة، وأكملت مظهرها بحجاب بني وحذاء بكعب أصفر لأناقة مميزة.

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هدير موسى بالفستان الأصفر

هدير موسى بالفستان الأصفر -الصورة من حسابها على الانستغرام



اللون الأصفر من الألوان الأكثر رواجاً في صيف 2021، فإن كنتِ ممن تنوين اعتماده في الإطلالات الصيفية، فسوف نلهمك إطلالة الإعلامية المصرية والبلوغر، هدير موسى، حيث ظهرت بفستان أصفر ذي حزام عريض للخصر باللون الأبيض، مع حذاء بكعب من الجلد البنفسجي، وحجاب أبيض مطبع بعدة ألوان، ليمنحك أناقة تليق بمظهرك الصيفي.

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الأزياء المطبعة من آية ممدوح

آية ممدوح بالفستان المطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





الأزياء المطبعة من أكثر القطع رواجاً في موضة كل صيف وربيع، ولأن الكثيرات من النساء يفضلن اعتماده في مظهرهن اليومي، فسوف نلهمك أحدث إطلالات البلوغر المصرية، آية ممدوح؛ حيث ارتدَتْ تنورة بليسيه واسعة مع قميص أزرق مزين بزهور بيضاء وحجاب أبيض، وأكملت مظهرها باكسسوارات ذهبية، ونسقت في اللوك الثاني فستاناً أبيض طويلاً مزيناً بزهور حمراء وبنية، وأكملته بحذاء أبيض وقبعة من القش، مع حجاب بني ناعم.

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لولوة الخطاف بتنسيقات مريحة

لولوة الخطاف -الصورة من حسابها على الانستغرام





لولوة الخطاف، مدونة كويتية مهتمة بالسفر بشكل كبير، لذا تُعَدُّ صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر الخيارات المميزة لاستيحاء أجمل الأفكار للأزياء المحتشمة، ومن أحدث إطلالاتها على الشاطئ اختارت قميصاً أحمر طويلاً مع بنطلون أبيض بقَصَّة مستقيمة، وأكملت اللوك بحذاء أبيض واكسسوارات بنية لخيار ناعم، وتألقت في الإطلالة الثانية بفستان مصمم على شكل قميص باللون الأخضر الباستيل، وأكملته بقبعة من القش مزينة بسكارف مطبع، لمظهر أنيق وناعم.



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