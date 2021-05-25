كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - تتطلب الأجواء الحارة عطوراً منعشة تشعرك بالحيوية والنشاط في كل الأوقات، خصوصاً في المناسبات. ولحسن الحظ، هناك الكثير من العطور النسائية المنعشة التي صدرت حديثاً، والتي تعد خياراً رائعاً لجميع سهرات ومناسبات فصل الصيف، بنغمات ذات روائح آسرة تجعل إطلالتك مكتملة ومثالية. وقد جمعنا لك في هذا المقال، مجموعة عطور صيفية منعشة ملائمة لكل المناسبات التي ستحضرينها خلال هذا الصيف.



Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Cologne Forte ميزون فرانسيس كارديجان

Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Cologne Forte



يشكل هذا العطر النسائي واحداً من أكثر العطور النسائية الصيفية إشراقاً وحيويةً، فهو يمنحك إحساساً بالنشاط بفضل النغمات التي يرتكز عليها، في مقدمها: الحمضيات والزهور البيضاء والبرغموت والمسك الأبيض... وهو عطر جديد للنساء والرجال، صدر حديثاً من دار ميزون فرانسيس كارديجان.

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Dior Tobacolor Eau de Parfum من ديور

Dior Tobacolor Eau de Parfum



يعد هذا العطر الشرقي الجديد واحداً من أغنى العطور وأكثرها تركيزاً في قائمة العطور النسائية الصيفية التي صدرت في الفترة الأخيرة، فهو يمزج بين أنواع متعددة من النغمات الأخاذة، مثل التبغ والبرقوق والخوخ والعسل... وتستحضر رائحته شعوراً بالانتعاش والحيوية منذ أول رشة منه.

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Juicy Couture Oui Splash Eau de Parfum من جوسي كوتور

Juicy Couture Oui Splash Eau de Parfum



إنه عطر نسائي زهري أُطلق حديثاً من علامة جوسي كوتور ضمن مجموعة oui، كرائحة صيفية مثالية، منعشة، عصرية ومتلألئة، فهو يمزج بين نغمات الأزهار والفواكه المنعشة التي توقظ الحواس، مثل الليمون والأناناس والتفاح، بلمسة أنثوية تضفيها نغمات خشب الأرز والطحالب البيضاء.

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Henry Rose Windows Down Eau de Parfum من هنري روز

Henry Rose Windows Down Eau de Parfum



يعد هذا العطر بمثابة نسيم لطيف تتدلى منه روائح ناعمة تمتزج فيها نغمات الغريب فروت والبرغموت التي تلتصق ببشرتك لتدوم رائحتها لساعات طويلة. وهو أحد أجدد إصدارات العطور الصيفية التي تضفي على إطلالتك في المناسبات لمسة جذابة ساحرة.

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Salvatore Ferragamo Giardini di Seta Eau de Parfum من سالفاتور فيراغامو

Salvatore Ferragamo Giardini di Seta Eau de Parfum



تحيي علامة سالفاتور فيراغامو فصل الصيف وأجوائه الرائعة من خلال إصدارها هذا العطر الجديد، فهو يحسن من حالتك المزاجية على الفور بفضل نغمات الزهور والحمضيات ونجيل الهند... يعد هذا العطر النسائي من أجمل العطور الصيفية الجديدة المنعشة التي تناسب المناسبات كافة بمختلف أنواعها.

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