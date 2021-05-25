السكارف أكثر أكسسوارات الشعر رواجاً... إليك طرق اعتماده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - مهما كانت تسريحات الشعر التي تميلين إليها، بدءاً من تسريحات الشعر المنسدلة بمختلف أنواعها، مروراً بتسريحات الضفائر والكعكة وذيل الحصان، وصولاً الى تسريحات الشعر نصف المرفوع، بإمكانك أن تضيفي لمسة في غاية الأنوثة والجمال الى إطلالات في كل الأوقات، من خلال تزيين شعرك بالسكارف أو الريبون، الذي يعد أحد أكثر أكسسوارات الشعر رواجاً في الوقت الحالي.

وفي هذا المقال، نرصد لك طرقاً عصرية عدة لاستخدام السكارف، لتكون تسريحات شعرك متجددة وأنيقة دائماً.



تسريحة الضفيرة الواحدة المزينة بـ3 سكارف

تسريحة الضفيرة الواحدة المزينة بـ3 سكارف(الصورة من حساب خبيرة الجمال Wincy على إنستغرام)



يناسب السكارف كثيراً تسريحات الضفائر بمختلف أشكالها، وخصوصاً تسريحة الضفيرة الواحدة المنخفضة والمنسدلة على الظهر، حيث بإمكانك إضفاء لمسة مميزة وأنيقة عليها، من خلال تزيينها بثلاثة سكارف تلفينها على طول الضفيرة وبشكل متقارب، على أن تختاريها باللون الذي يتناغم مع ملابسك.

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تسريحة ذيل الحصان العالية المزينة بالسكارف المخملي

تسريحة ذيل الحصان العالية المزينة بالسكارف المخملي(الصورة من حساب هيلي بيبر على إنستغرام)



بإمكانك أيضاً استخدام السكارف لتزيين تسريحة ذيل الحصان العالية، وهي تسريحة شعر عملية جداً خلال فصل الصيف، فاجعليها لافتة وعصرية ومتجددة من خلال تزيينها بالسكارف المخملي الذي تلفينه على قاعدة ذيل الحصان، وذلك على طريقة النجمة هايلي بيبر، التي اختارت سكارف مخملياً باللون الأسود.



تسريحة ذيل الحصان الفوضوية المنخفضة المزينة بالسكارف

تسريحة ذيل الحصان الفوضوية المنخفضة المزينة بالسكارف (الصورة من حساب So me على إنستغرام)



إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، بإمكانك الحصول على إطلالة أنيقة في دقائق معدودة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة ذيل الحصان الفوضوية المنخفضة، وتزيينها بالسكارف باللون الذي ترغبين فيه، على أن تجعليه منسدلاً فوق ذيل الحصان، مما يوفر لك مظهراً عصرياً شبابياً.

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تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالسكارف

تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالسكارف(الصورة من حساب الفاشينيستا بلانتي على إنستغرام)



إن بعض الطرق المفضلة والأكثر شعبية لاستخدام السكارف، هي دمجه مع تسريحة الكعكة المنخفضة، فهذه التسريحة الأنيقة بحاجة أحياناً الى لمسة عصرية تجعلها أكثر جمالاً وتميزاً. اسحبي شعرك الى الخلف، واجعليه على شكل ضفيرة واحدة، من ثم ادمجي السكارف الذي تختارينها معها، ولفي الضفيرة على شكل كعكة منخفضة، مع الحرص على تثبيتها جيداً.





تسريحة الشعر نصف المرفوغ المزينة بالسكارف الساتان

تسريحة الشعر نصف المرفوغ المزينة بالسكارف الساتان(الصورة من حساب الفاشينيستا كيندال لينك على إنستغرام)



تسريحة الشعر نصف المرفوع والسكارف من أبرز اتجاهات الشعر لـ ربيع وصيف 2021، لذلك ادمجيهما مع بعضهما لتحصلي على إطلالة شبابية حيوية رائعة. اسحبي كامل الغرة الى الخلف وثبتيها بسكارف ساتان مميز تجعلينه منسدلاً مع الشعر، وهذه الطريقة في استخدام السكارف مناسبة جداً لإطلالة عملية أنيقة وسهلة.

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